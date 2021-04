Sénégal…les tenues généralisées dans les écoles

Au Sénégal, les tenues vont être généralisées dès la rentrée prochaine pour le préscolaire et le primaire. L’annonce a été faite par le président Macky Sall lors du Conseil présidentiel sur l’emploi des jeunes à Diamniado.

« De même, en appui aux parents et à l’idéal d’égalité et d’harmonie sociale de l’école, les tenues scolaires seront généralisées dès la rentrée prochaine pour le préscolaire et le primaire », a annoncé le chef de l’Etat.

Il a informé à ce titre que « l’Etat en supportera en partie la charge par une subvention, et la confection des tenues sera exclusivement locale pour soutenir notre secteur couturier dont le savoir-faire est apprécié bien au-delà de nos frontières », rajoute le Président Sall.

Le locataire du Palais a promis qu’il veillera particulièrement à « la transparence, à l’inclusion et à l’équité territoriale dans l’évaluation des besoins et l’allocation des ressources ».