Manifs…La police équipée de nouveaux véhicules blindés

Plus d’un mois après les dernières manifestations qui ont coutés la vie à douze (12) personnes le ministère de l’intérieur a passé commande d’un lot de plusieurs dizaines de véhicules blindés légers (APC) de type BATT (Ballistic Armored Tcatical Transport), auprès du fournisseur américano-émirati The Armored Group (TAG).

Selon « Africa Intelligence », la première livraison, comportant 10 véhicules, sera effectuée dès la semaine prochaine. Ces véhicules selon la même source permettront de renforcer les capacités de riposte antiémeute des forces de sécurité, dans l’éventualité de nouveaux débordements. « En 2018, c’est un autre concurrent américano-émirati, International Armored Group (IAG), qui avait fourni à la police sénégalaise plusieurs modèles de blindés Guardian », lit-on sur la même source.

Le BATT-X (Ballistic Armored Tactical Transport) selon la fiche technique du véhicule est destiné aux forces de l’ordre et aux équipes tactiques pour effectuer des missions en milieu rural et urbain. Il permet pour les équipes une protection contre les balles de calibre 50 B7/NIJ IV+ ou niveaux de blindage B6/NIJ III. Il dispose d’un plancher de protection contre les explosions, d’un pare-feu interne blindé, une protection du toit adaptée aux fusils d’un clip de capot entièrement blindé, des ports pour armes à feu prêts pour l’optique et a une capacité tout-terrain à quatre roues motrices.