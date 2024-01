Sénégal-Niger : Les Lions gagnent à la dernière minute

Le Sénégal a battu le Niger ce lundi par un but à zéro. But du défenseur latéral Formose Mendy sur une passe de Pape Abdoulaye Seck dans la surface de réparation.

Pour son ultime test en vue du rendez-vous continental, l’Equipe Nationale du Sénégal s’est imposé aux forceps face au Niger, non qualifié pour la CAN, lundi, en amical (1-0). Parfois mis en difficulté en défense et pas assez précis en attaque, les Lions ont été sauvés par un but de Formose Mendy. Fort heureusement aussi dans ce résultat, il n’y a pas eu de nouvelles blessures dans les troupes d’Aliou Cissé, même si Edouard Mendy et Abdou Diallo se sont respectivement plaints aux côtes et au genou gauche.