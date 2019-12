Serigne Mbacké Ndiaye…L’homme qui veut « Macky à vie »

Tensions politiques et sociales : Voilà que surgit le pyromane Serigne Mbacké Ndiaye

Serigne Mbacké Ndiaye est depuis quelque temps au-devant de l’actualité. Voilà un personnage qui sait se montrer sinistre, rien que pour bénéficier de prébendes du pouvoir. Rien que pour jouer ce rôle, Serigne Mbacké Ndiaye connait comment s’y prendre. Serigne Mbacké Ndiaye est un spécialiste quand il s’agit de dérouler toutes sortes de manœuvres, rien que pour entrer dans les bonnes grâces du pouvoir. Militant du Parti démocratique sénégalais (PDS) à ses débuts, il avait tourné le dos à ce parti qui subissait un des pires complots de son histoire fomenté à l’époque par celui qui était à l’époque tout puissant ministre d’Etat, capable de faire et de défaire toutes les personnalités de la République. Feu Jean Collin avait alors réussi à créer la dissidence au PDS, en montant Serigne Diop et d’autres de ses compagnons dont Serigne Mbacké Ndiaye à créer le Parti démocratique du Sénégal/Rénovation (PDS/R).

Serigne Mbacké est un personnage au passé trouble. Après le PDS/R, il avait rejoint le Parti socialiste (PS) grâce à feu Mamadou Diop, ancien maire de Dakar qui l’avait capté au sein de son cabinet. Serigne Mbacké Ndiaye devenait également deuxième adjoint au maire de Khombole qui n’était que l’ancien journaliste et diplomate, feu Momar Seyni Mbengue. Par la suite, il rejoindra le Parti républicain (PR) de Abdourahime Agne à qui il convaincra d’entrisme dans le gouvernement du Président Me Abdoulaye Wade. Ce qui lui avait permis d’entrer au Palais, et de claquer les portes du PR pour rejoindre le PDS.

C’est ce même Serigne Mbacké Ndiaye qui a finalement quitté le PDS, après sa perte du pouvoir pour créer sa propre formation politique qui se réclame proche de la mouvance présidentielle. Serigne Mbacké Ndiaye est un homme d’intrigues. C’est ce bonhomme qui était un grand défenseur du Président Abdoulaye Wade qui cherchait à briguer un troisième mandat, contrairement à ce que stipule la Constitution. C’est lui également qui, après avoir soutenu contre vents et marées un troisième mandat illégal de Me Abdoulaye Wade défait par Macky Sall, allait se placer comme étant le théoricien d’un seul et unique mandat de sept ans pour le Président de la République Sénégal. Après avoir défendu une telle thèse saugrenue, et être maintenant entré dans le « Macky », Serigne Mbacké Ndiaye trouve une autre plus incongrue qui est de défendre la non limitation du mandat présidentiel.

C’est par cette entremise que Serigne Mbacké Ndiaye dont toutes les sorties sont calculées, cherche à se faire sa voie pour mieux entrer dans les bonnes grâces du Président de la République Macky Sall qu’il avait âprement combattu lorsque ce dernier subissait les pires humiliations du temps du Président Abdoulaye Wade. Serigne Mbacké Ndiaye n’a qu’un seul but qui est de capter toutes attentions sur lui. A suivre des individus comme Serigne Mbacké Ndiaye, il est certain que le Président Macky Sall qui n’a nullement besoin des individus de cette trempe qui s’apparentent à des « chasseurs de prime » et qui ne font qu’attiser le feu, ne fera que se détourner de l’essentiel pour lequel, il a été élu.

La rédaction de Xibaaru