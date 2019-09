Serigne Mboup à la découverte des quartiers de Kaolack

L’homme d’affaires a effectué une visite de terrain dans les petites localités et quartiers éloignés et difficilement accessible de la région de Kaolack. Selon lui, force était de constater que nos responsables n’ont sûrement jamais pu accéder à ces localités car nécessitant un effort additionnel pour y accéder. En effet, il nous a fallu faire jusqu’à 3 km de route à pied dans des conditions extrêmes car ni véhicules ni moto Jakartas ne pouvaient assurer la traversée. Ce fut une expérience qui m’a permis de comprendre le calvaire et le quotidien de nos populations et administrés afin de mieux cerner leurs problèmes et proposer des solutions. Embouchant dans la même trompette, il ajoute que : ces enfants qui vivent ces situations extrêmes et qui deviennent banales alors que cela ne devrait pas être le cas. Ces scènes de vies sont tristes et désagréables à voir, j’ai de la peine surtout pour cette enfance si tôt condamnée à vivre dans la misère et une situation qui je pense est réversible.

Mon soulagement et mon courage sont motivés par l’ardeur et l’engagement des hommes et femmes de valeur que j’ai trouvé dans toutes les localités et qui vont s’impliquer pour leur part à changer la donne.

Le candidat à la municipalité de Kaolack semble avoir une longueur d’avance sur ses adversaires car sa proximité avec les populations ne cesse de faire monter sa côte de popularité.

