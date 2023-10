Serigne Mboup…la longue marche d’un produit du Daara

SERIGNE MBOUP : DU DAARA AU PALAIS DE LA REPUBLIQUE

LA LONGUE MARCHE D’UN PUR PRODUIT DU SECTEUR PRIVE SENEGALAIS.

Serigne Mboup dont le père El Hadji Bara Mboup était un grand commerçant établi à Dakar. El Hadji Bara Mboup connu pour sa générosité légendaire était très proche des populations. En 1976 El Hadji Bara Mboup envoie son fils Serigne Mboup au Daara de Coki pour faire son initiation à l’école coranique et à la mémorisation du Saint Coran. Après plusieurs années de recherche et d’assimilation du Saint Coran, le jeune Serigne Mboup a très vite gravi les échelons pour terminer ses études coraniques au grand bonheur de ses parents.

Après ses brillantes études coraniques Serigne Mboup âgé seulement de 17 ans emprunte le chemin tracé par son père El Hadj Bara Mboup dans le monde des affaires. Ainsi le jeune prodige se fera distinguer aux côtés de son père par son sérieux, son engagement sans faille, son abnégation et son amour pour le travail bien fait. C’est El Hadji Bara Mboup qui lui a inculqué les valeurs cardinales en matière de gestion des finances et de l’entreprise.

A la mort de son père El Hadji Bara Mboup en 1992, Serigne Mboup conscient de l’héritage et des enjeux du moment en tant qu’ainé de la famille a pris toutes ses responsabilités pour perpétuer et pérenniser le legs de son père El Hadji Bara Mboup. Ainsi le jeune Serigne Mboup en bon leader expérimenté prend l’option de diversifier la société allant de l’alimentaire à l’industrie en passant par l’électronique, l’automobile, la logistique, les finances et l’Agriculture.

Le Groupe Comptoir Commercial Bara Mboup (CCBM) devient de facto le Premier Groupe sénégalais à mettre sur pied une usine de montage automobile et électronique. Le Groupe CCBM est également la Première entreprise au Sénégal dans la Promotion et le développement des activités de commerces En témoignent l’éclosion des centres commerciaux au Sénégal.

Serigne Mboup est aussi un leader dans la promotion de l’emploi des jeunes au Sénégal. Le Groupe CCBM capitalise plus de 11.000 emplois directs et 20.000 emplois indirects. Le Groupe CCBM a montré la voie à beaucoup de sénégalais qui sont devenus des capitaines d’industrie très respectés au-delà de nos frontières sans compter ses propres frères et sœurs qui s’activent dans différents secteurs de la vie économique au Sénégal et dans le monde.

Serigne Mboup a une bonne expérience de la gestion des affaires publiques.

Élu en 2010 Président de la chambre de commerce de Kaolack Serigne Mboup a impulsé une dynamique nouvelle à cette institution considérée comme un parent pauvre. Serigne Mboup Président de l’Union des chambres de Commerce a imprimé à cette entité un souffle nouveau avec une reconnaissance sur le plan international.

Serigne Mboup est depuis 2022 maire de Kaolack où il a initié des chantiers qui font la fierté de toute la région du Sine Saloum.

Des projets importants en vue de faire de Kaolack une ville propre à l’image des grandes villes européennes. Kaolack avec son port, la place « coeur de ville », sa foire annuelle est devenue un lieu d’attraction de toute la sous-région Ouest-africaine. Le mandat de l’actuel édile de Kaolack prend fin en 2027.

Serigne Mboup ne lésine jamais sur les moyens quand il s’agit de venir en aide aux couches déshéritées. Ces actions sociales ont fait le tour du Sénégal pour des œuvres d’utilité publique. C’est ce même Serigne Mboup un pur produit du secteur privé sénégalais qui veut briguer le suffrage des sénégalais lors de l’élection Présidentielle de 2024.

Serigne Mboup dans sa vision incarnée par la coalition And Nawle;And Suxali Sénégal pour un Sénégal de Justice, de Paix et d’Equité sociale continue sa longue marche vers le Palais de la République au soir du 25 février 2024. Serigne Mboup est un sénégalais fier de son Peuple qui veut mettre son expérience au service de toute la Nation au soir du 25 février 2024.

Moustapha Ndiaye