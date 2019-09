Serigne Mboup : « Pourquoi le club des investisseurs au Sénégal ? »

Serigne Mboup, président de l’union Nationale des chambres de commerce du Sénégal a expliqué l’importance du club des investisseurs au Sénégal. Selon lui ce n’est pas un conglomérat de riches mais d’investisseurs qui peuvent aider les chambres de commerces et les petites et moyennes entreprises. Il était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM : « Le club des investisseurs sénégalais est une opportunité car cela va permettre de faire face à la concurrence étrangère comme c’est le cas des français et des turcs qui en ont créé ici au Sénégal. Nous l’avons créé pour que l’état favorise les industries locales même si on n’a pas d’expérience. Le patronat est d’accord pour l’union entre les chambres de commerce. Ce qu’on demande à l’État c’est d’appuyer les entreprises nationales. Il reste la matérialisation de cette unité.