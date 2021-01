Seydou Diouf : « La Covid-19 a presque tout ralenti »

Les Chantiers de l’Homme : Une Urgence Nationale…Par Seydou DIOUF

Ils sont incontournables et inséparables dans toute entreprise de développement d’un pays , dans la marche vers l’émergence, vers des lendemains glorieux malgré les infrastructures construites et les pas importants qui ont été posés dans tous les secteurs d’activités.

Dans le cadre de cet exercice, notre cher pays a l’obligation d’accélérer la cadence en vue d’être toujours au summum et se maintenir dans le concert des nations.

Depuis 2012 , le président Macky Sall a toujours placé l’homme au coeur des aspirations et dispositifs afin que chacun quelque soit son niveau de responsabilité puisse apporter sa pierre à l’édifice.

Dans son projet porteur d’espoirs ,le Plan Senegal Emergent dont il est le Maître d’Œuvre , Plan mûrement réfléchi et validé par les partenaires techniques et financiers en vue de sortir notre cher pays d’une situation pessimiste où tout était urgence en 2012, le facteur humain , voire le capital humain(deuxième axe stratégique du plan senegal émergent) joue un rôle primordial pour réussir ce pari et relever tous les grands défis qui nous interpellent tous.

Le capital humain visant l’augmentation des conditions de vie des populations et de leurs ressources , doit nous pousser à changer de cap et de paradigme : le changement de comportement, le civisme et la citoyenneté.

Il est clair que sous l’impulsion du Président Macky Sall, à travers des réformes(environnement des affaires) faites par des hommes, des mesures rigides et rigoureuses, notre cher pays a eu un taux de croissance en 2019 de presque 7%, taux que le senegal n’a jamais obtenu de par le passé.

Mais, la covid19 a presque tout ralenti. Les conséquences lourdes et multiples qui en découlent, nous les connaissons, nous les vivons au quotidien et celles ci dans tous les secteurs Phares et stratégiques de notre cher pays.

Même la deuxième phase du PAP (Programme d’Action Prioritaire 2019 _ 2023 ) a été ajustée et Accélérée PAP2A dans le seul but non seulement de remettre le pays dans la situation d’avant 2019 mais aussi et surtout dans une dynamique de poursuite actualisée.

C’est dans cette mouvance que le Président Macky Sall, a dès le début de la pandémie, pris toutes les dispositions respectueuses, sécuritaires et sanitaires dans le dessein d’endiguer la pandémie.

Dans cet état de fait, tout le monde est interpellé.

Il doit s’agir d’une mobilisation exceptionnelle et affichée de toutes et de tous, mais pas seulement de l’Etat et des autorités sanitaires.

Dès le debut de la pandémie,

L’Etat du Sénégal à travers son chef le Président Macky Sall, a jeté les bases en tenant partout des discours de haute portée patriotique ,sociale et de prudence.

L’autorité sanitaire rappelle toujours les mesures barrières édictées et qui doivent être respectées et enjambées.

La responsabilité est d’abord individuelle avant d’être collective. Que chacun joue sa partition.

– Jouer sa partition pour endiguer la covid19 et l’écarter de nos préoccupations de tous les jours.

– Jouer sa partition pour relancer économiquement notre cher pays .

– Jouer sa partition pour remettre davantage le pays au travail.

Toute la nation est interpellée car l’heure est grave, les lendemains incertains .

Seydou DIOUF Porte Parole Apr Dakar Plateau.