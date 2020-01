Seydou Diouf : « le discours de Macky est porteur d’espoir »

UN DISCOURS PRÉCIS ET PORTEUR D’ESPOIRS

Contrairement aux discours fleuves que nous avions l’habitude d’écouter, le discours du Président de la République son excellence Monsieur Macky Sall depuis son accession à la station présidentielle est généralement un message de moins 17 minutes maximum destiné à ses compatriotes parfois pour faire un bilan et dégager des perspectives pour l’avenir parfois pour adresser à ses compatriotes, un message de paix, de stabilité et de concorde nationale.

Cette année, conformément à la tradition républicaine de l’ETAT, le Président de la République a tenu un très bon discours qui retrace l’avenir de notre pays à travers son programme liggeyal ellek qui nécessite pour sa consolidation et sa consécration , la convergence de toutes les forces, énergies et sensibilités pour aller vers des consensus très forts en vue d’apporter des solutions aux problèmes de nos compatriotes et dégager des perspectives d’avenir pour notre cher pays d’où l’installation du comité de pilotage du dialogue national le 26 décembre passé.

Sur ce, Le Président de la République est convaincu que le développement est d’abord chez soi avant d’être local départemental et national. C’est dans cette optique qu’il souhaite que chacun considère notre cher pays comme sa propre demeure pour lutter contre l’insalubrité l’incivisme et l’occupation anarchique de l’espace public.

Dans le cadre de cet exercice, tout le monde est interpellé : c’est un défi individuel.

Soutenir les couches les plus vulnérables étant l’une des ambitions fortes du Président de la République depuis son accession à la magistrature suprême, le PUDC continuera sa mission celle d’installer des forages, créer des hôpitaux, dans les coins les plus reculés de notre pays pour un accès universel pour toutes et pour tous. D’où la création d’un ministère de l’équité territoriale, une première dans l’histoire de notre pays.

Quant à la hausse du prix de l’électricité qui continue de défrayer la chronique, il convient de préciser qu’à un moment de la vie d’une nation où l’héritage a été lourd en 2012 , des efforts considérables faits pour alléger les conditions de vie de nos compatriotes. , où l’inclusion sociale a été l’une des marques de fabrique du président Macky Sall, où la disparité entre les citoyens a été notée, il est important d’opérer un équilibrisme lequel cadre parfaitement avec ce changement de paradigme : faire de telle sorte que la hausse ne puisse pas impacter les couches les plus vulnérables et réajuster les tarifs contrairement à ce que nous avons vu et vécu sous Wade.

D’ailleurs, on se rappelle de la théâtralisation honteuse de Karim Wade lors des émeutes de l’électricité en 2011 où il disait ceci à son oncle Robert Bourgi » tonton, tonton Dakar est dans une situation quasi insurrectionnelle.

Depuis, avec le pragmatisme et l’efficacité qu’on connaît du président de la république, on est passé de 9h de coupures (délestages par rotation) à moins de 60h.

Aujourd’hui, devant une conjoncture économique internationale difficile, des investissements lourds que notre pays a faits, le président de la république est conscient de la situation.

Homme d’État chevronné, connaissant l’envers et le revers de ce pays, maîtrisant les dossiers, il apportera comme d’habitude de la lumière à son peuple avec des solutions concrètes, idoines et palpables.

C’est son seul et unique dessein

Seydou Diouf porte-parole

APR Dakar plateau.