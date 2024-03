Sidy Braham Dieng : «Le dialogue risque d’être plombé par…»

Dans l’étrange psychodrame dont les sénégalais ont été les témoins depuis le report de l’élection présidentielle,la vie politique nationale est en proie à un engrenage politique ,ainsi qu’à une défiance institutionnelle. Une démocratie s’avère dysfonctionnelle lorsque l’appel sublimal à l’armée devient le narratif des vicaires de l’axe illiberal.

La recomposition opportuniste et idéologique de la famille wadiénne, d’obédience libérale, dessert une coalition d’opposition hétéroclite et fragmentée malgré le contexte de discréditation de l’institution présidentielle. Quand les instances de légitimation observent un silence œcuménique devant l’incivilité de l’espace médiatique des réseaux sociaux,la pacification de la vie politique n’est-elle pas en péril?

Ainsi, la démocratie sénégalaise décriée, l’incivisme et l’irrespect submergent le processus, au risque de saper le rôle prééminent de l’autorité institutionnelle. Fragilisé par l’inattendu report électoral, le président de la République subit la contestation et, de ce fait, devient le repoussoir d’une vie politique débridée par l’inquisition et la violence.

Par ailleurs, les démocraties exemplaires d’Occident se réforment et se régénèrent au gré des dévastations et des crises conjoncturelles. Et quand la démocratie est incapable de produire des réformes susceptibles de résoudre les contradictions sociales, les forces centrifuges abîment le processus politique. Le président de la République, quand bien même son aura et sa légitimité se délitement, demeure l’autorité supra- partisan susceptible d’unifier le peuple autour du récit national.

Quand d’aucuns assimilent le dialogue à une tentative de réinstaller politiquement et institutionnellement Macky Sall comme l’unique maître des horloges. De ce point de vue, l’intervention médiatique du président de la République, dans un contexte social marqué par un imbroglio juridico-politique, constitue cependant un évènement de politisation de l’institution présidentielle.

Tout magnanime qu’il soit à apaiser la vie politique, le président de la République contourne, de façon machiavélique, le Conseil constitutionnel. Au moment où, aussi contesté que rejeté, Macky Sall propose quand même de requinquer le processus électoral. En démocratie, le compromis et le consensus régénèrent et densifient l’espace public des libertés.

Comment peut-on construire le pays avec des institutions républicaines immuables et, de surcroît, obsolètes et inadaptées aux enjeux du processus de modernisation.

Initié sous l’égide du président de la République, le dialogue risque cependant d’être plombé par l’omniprésence des thématiques politiques au détriment d’une réflexion engagée autour des problématiques sociales ainsi que sociétales.

Sidy Braham Dieng

Fondateur mouvement Sénégal d’en bas