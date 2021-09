Sidy Fall (FPDR) demande à Macky d’auditer les vrais passeports diplomatiques

Le coordonnateur du FPDR/France était dans les locaux de la rédaction de Xibaaru. Une visite de courtoisie riche en enseignement. Sidy Fall a saisi l’occasion pour s’exprimer sur l’actualité nationale secouée par l’affaire des passeports diplomatiques. Mais aussi de la position de leur parti pour les prochaines élections Locales prévues le 23 Janvier 2022.

Voici l’entretien accordé à la rédaction :

Xibaaru : On va vers les élections locales en janvier 2022, quelle sera la place du FPDR pour ses joutes électorales ?

Sidy Fall : « Je félicite d’abord le président Pape Diop, Mamadou Diop Decroix de l’AJ/PADS et Mamadou Lamine Diallo et le PDS pour notre nouvelle coalition. Concernant les locales, nous travaillons d’arrache pied pour informer les sénégalais et les sortir de la situation actuelle que traverse le pays. »

Le FPDR est une forte coalition qui donné du fil à retordre à Macky Sall dans la diaspora. Que devient cette coalition aujourd’hui ?

« Le FPDR est constitué de légalistes, de républicains et de grands démocrates qui œuvrent matin, midi et soir pour une bonne marche et l’intégration de notre pays, le Sénégal. Nous ne sommes pas contre le président Macky Sall, mais nous sommes contre sa politique, sa démarche, sa façon de faire et sa façon de diriger le pays. »

A la veille des prochaines élections, de nombreuses coalitions ont vue le jour. Est ce que le FPDR compte intégrer la grande coalition de Me Abdoulaye Wade ?

« Le FPDR est toujours cohérent dans sa démarche. Avec le Président Abdoulaye Wade, Pape Diop et Mamadou Diop Decroix nous ne cessons de travailler main dans la main pour aider les sénégalais et le pays à sortir de l’ornière. Le FPDR est au cœur de la grande coalition de Me Wade. Nous sommes à l’origine de beaucoup de négociations, de discussion dans la plus grande discrétion pour en arriver là où nous en sommes. Nous nous félicitons de ce travail et nous continuons à œuvrer pour la bonne marche et l’intégration de cette grande coalition dont Pape Diop est au cœur. »

Sidy Fall sera-t-il candidat pour ses locales ?

« Sidy Fall ne sera pas candidat. Mais nous aurons des candidats. Je préfère accompagné la nouvelle génération à de nouvelles responsabilités. C’est la raison pour laquelle j’étais avec l’honorable député Mamadou Diop Decroix ces derniers pour l’accompagner à Nguéniène, Kaolack et Ziguinchor et un peu partout dans le Sénégal. Ce pour faire booster la politique sénégalaise. Mais aussi changer la façon de faire. Ce qui nous intéresse c’est de sortir le Sénégal de la torpeur et de l’engouasse. »

L’actualité nationale est secouée par l’affaire des faux billets et des passeports qu’elle est la position du FPDR face à ces faits qui tiennent en haleine tout le Sénégal ?

« Le FPDR interpelle directement le président Macky Sall. Et lui demande de se retoucher les manches pour faire face à l’ennemi de la République et l’ennemi du Sénégal, en l’occurrence les députés passeurs. Il est inacceptable de voir des élus s’adonner à de telles pratiques. Par conséquent nous condamnons ferment ce qui vient de se passer et nous demandons au président de donner des instructions immédiates au parquet de diligenter une procédure judicaire rapide et efficace pour que l’image du Sénégal ne soit pas ternie. Nous demandons aussi au chef de l’Etat de procéder à un audit des vrais passeports diplomatiques qui circulent actuellement. Et en plus nous dire le nombre de faux passeports en circulation pour qu’on puisse voir la gravité de cette affaire. »

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru