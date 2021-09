Ngouda Mboup : « La législature actuelle n’a plus de légitimité »

L’instrumentalisation des institutions à des fins politiques doit être dénoncée. Et selon Mouhamadou Ngouda Mboup, enseignant-chercheur en droit public à l’UCAD, face à ces tentatives manifestes d’étouffer le scandale de trafic présumé de passeports diplomatiques, il est certain que la législature actuelle n’a plus de légitimité pour nous représenter.

« Face à ces tentatives manifestes d’étouffer le scandale de trafic présumé de passeports diplomatiques, il est certain que la législature actuelle n’a plus de légitimité pour nous représenter. D’une crise de l’institution, on est arrivé à une crise de la République. La justice est retenue avec une volonté manifeste d’absoudre les députés qui seraient impliqués. Toute personne qui cherche à étouffer cette affaire doit être poursuivie pour délit d’entrave et d’obstruction à la justice », a-t-il écrit sur Facebook.