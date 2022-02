Considérant que l’Union africaine, l’Union européenne et leurs États membres doivent suivre une même approche pour que la situation dans le DONBASS fasse l’objet rapidement et effectivement d’une surveillance internationale;

Considérant l’isolement volontaire et le manque de coopération de certains acteurs avec la communauté internationale, l’extrême militarisation de la zone, les violations extrêmement graves et courantes des Droits de l’homme et du droit humanitaire international et l’absence totale de droits politiques et démocratiques dans le DONBASS;

Le MOUVEMENT DIEUM KANAM réaffirme son engagement à l’égard de la paix, de la démocratie, du respect des Droits de l’homme et du droit international et souligne à nouveau la nécessité de mettre en œuvre et de respecter de façon inconditionnelle les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, afin de garantir la paix et la sécurité internationales;

Le MOUVEMENT DIEUM KANAM demande instamment aux gouvernements russes et ukrainiens de se plier aux dispositions du Conseil de sécurité des Nations unies.

M. LASS BADIANE, PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DIEUM KANAM exprime son opposition à toute action militaire et estime que les frappes préventives contreviennent au droit international ainsi qu’à la Charte des Nations unies et engendreraient une crise plus grave, qui impliquerait d’autres pays de la région; souligne que tout doit être fait pour éviter le recours à la force armée;

M. LASS BADIANE, PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DIEUM KANAM demande que toutes les voies politiques et diplomatiques soient explorées en vue d’assurer un règlement pacifique du conflit et souligne la nécessité qu’il y a d’assurer et de préserver la paix et la sécurité internationales;

M. LASS BADIANE, PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DIEUM KANAM demande au Conseil de Sécurité des Nations Unies, de s’efforcer à tout prix d’arrêter les frappes de part et d’autre.

M. LASS BADIANE, PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DIEUM KANAM demande aux acteurs concernés qu’avec la pandémie du coronavirus, le monde a connu une inflation record durant ces deux dernières années.

M. LASS BADIANE PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DIEUM KANAM ordonne aux autorités diplomatiques sénégalaises, particulièrement le PR Macky SALL à veiller à la protection de nos milliers de concitoyens basés dans cette région, et de leur apporter sans délai un soutien pour leur évacuation immédiate.

Quand deux éléphants se battent, c’est l’herbe qui en souffre dit-on.

Pensez à nous les pays extrêmement pauvres qui sommes en récession !

KEIKH DEUDIOU BAKHOUSSI.

VIVE LA PAIX DANS LE MONDE !