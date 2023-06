Sonko a tout perdu…son arme favorite se retourne contre lui

Ousmane Sonko a de sérieux problèmes ! Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est mis dans des situations délicates. A force de trop parler, il a fini par ruiner ses chances pour la présidentielle de 2024. Pire, l’actuel maire de Ziguinchor est sur le point de rejoindre ses centaines de militants en prison. Si le chef de l’opposition radicale s’est retrouvé dans cette situation, c’est parce que son principal atout est devenu son pire ennemi.

Depuis son arrivée en politique, Ousmane Sonko a su comment utiliser les réseaux sociaux en sa faveur. Il s’y est imposé en véritable maître. Ces partisans en ont fait voir de toutes les couleurs à leurs adversaires. Toute personne qui est contre le PROS (Président Ousmane Sonko) est traquée et mise à mort virtuellement. Pastef a dominé le monde virtuel depuis des années. Les Patriotes ont réussi à installer la pensée unique.

Avec le contexte actuel, les réseaux sociaux sont devenus l’endroit le moins sur pour les partisans de Ousmane Sonko. Désormais, leurs publications sont passées au crible. Tout post visant à appeler à une insurrection a des conséquences immédiates. Beaucoup des personnes, qui sont actuellement dans les liens de la détention, ont été perdues par leurs dérapages sur internet. Ils ont tellement joué avec le feu qu’ils ont fini par se brûler.

Et pourtant, Sonko avait récemment prévenu ses partisans. « Vous devez dépasser le stade où vous êtes victimes de vos publications. Ces futilités ne nous mèneront nulle part. Elles ne font que nous retarder dans le combat », leur avait-il dit. Malheureusement, ils n’ont pas suivi les prédications de leur «prophète». Et les conséquences sont là ! La mafia Kacc Kacci a perdu sa tête pensante. Outhmane Diagne est devenu un fugitif. Il est recherché par les forces de l’ordre. Les soldats qui restent dans le combat virtuel ont de plus en plus peur.

Seules quelques têtes brûlées continuent de défendre le PROS. Cette traque virtuelle se poursuit jusque sur les comptes WhatsApp. Les forces de l’ordre ne reculent plus devant quoi que ce soit pour débusquer les «révolutionnaires» de Sonko. Même le portable du patriote en chef est passé au peigne fin. Le moindre appel, le moindre sms ou le moindre transfert électronique est fouillé. Et si on croit à certains confrères, ces appareils ont fait de graves révélations. Sonko n’est plus le prophète des Réseaux Sociaux…

La perte des réseaux sociaux ne se résume pas uniquement à la traque des patriotes. Pastef a aussi perdu son hégémonie. Les jeunes de la mouvance présidentielle ont repris le flambeau sur les réseaux sociaux. À travers le compte d’une certaine «Anita Diop», la mouvance présidentielle est en train de donner une raclée à Pastef. Ce que les patriotes ne pardonnent pas à ce soutien du chef de l’Etat, ce sont les images humiliantes de Sonko entre les mains de la gendarmerie. Elle a été la première à faire sortir la vidéo de Sonko dans laquelle il tombait en descendant du fourgon.

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, ce compte «perturbateur» a mené une action cruciale qui a facilité les arrestations de pyromanes durant les manifestations. À travers ses plateformes, Anita partageait les images des présumés casseurs. Mais aussi de toutes les personnes qui pouvaient inciter les jeunes à descendre dans les rues. Cette campagne de dénonciation largement reprise a permis l’arrestation de plusieurs personnes qui sont de fervents soutiens du leader de Pastef.

Voilà comment Ousmane Sonko a perdu son principal atout. Désormais, les réseaux sociaux sont devenus un piège ouvert pour les patriotes. Le petit écart de langage conduit directement à la prison. Pour corser les choses, le ministre de l’Intérieur a entrepris une vaste campagne pour traquer les pyromanes sénégalais à l’étranger. Ce qui scelle définitivement le destin du chef de l’opposition…Sonko a désormais tout perdu !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru