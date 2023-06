Sonko pris en flagrant délit…il a commandité les attaques de

Ousmane Sonko est-il un illuminé qui pense que le peuple lui ouvrira les portes du Palais contre vents et marées ? Sonko se croit-il sorti de la cuisse de Jupiter et d’être l’homme le plus aimé du Sénégal ? Les émeutes de mars 2021 lui ont fait croire qu’il est le futur Président du Sénégal par…force. Dans ses discours, il appelle à l’insurrection sans se soucier des conséquences. Et aujourd’hui, il se rend coupable des actes de vandalisme perpétrés lundi dernier dans la capitale. Ses téléphones ont parlé. Mais le plus grave c’est que les personnes arrêtées l’accusent directement d’être le commanditaire des attaques menées par des rebelles reconvertis…

Ousmane Sonko peut être qualifié de terroriste. Il a pris des non Sénégalais pour perpétrer des actes criminels sur le territoire Sénégalais. Selon des sources, parmi les personnes arrêtées lors des échauffourées du lundi dernier, il y a des rebelles casamançais reconvertis en paysans, des mercenaires Bissau Guinéens dont un ancien militaire radié de l’armée Bissau Guinéenne et des jeunes recrutés devant le domicile du leader de Pastef à Ziguinchor.

La preuve, c’est le maire de Dakar, Barthélémy Dias lui-même qui révèle que parmi les quatre (4) personnes qui s’apprêtaient à incendier son domicile familial à la Sicap Baobabs, trois (3) n’habitaient pas à Dakar et étaient de nationalité Bissau-Guinéenne, seule la quatrième est de nationalité sénégalaise et milite à Pastef. D’ailleurs, ces personnes neutralisées par les éléments de sécurité qui veillaient au domicile familial de Barthélémy Dias, ont été remises à la police.

Ousmane Sonko est bel et bien le commanditaire des troubles qu’il y a en ce moment au Sénégal. Le doute n’est pas permis, Ousmane Sonko veut mettre le feu partout dans le territoire national, rien que pour déstabiliser le régime en place et de s’emparer du pouvoir. Une entreprise qui ne saurait prospérer. Ousmane Sonko est démasqué. Les personnes qu’il utilise pour installer le chaos dans le pays, sont en train de passer à table face aux enquêteurs qui ont en charge le dossier.

Les « terroristes » ont parlé. Parmi eux des jeunes de 16 ans à qui on a promis une vie de rêve. Ils ont été bernés par les promesses mirobolantes de Sonko. Ousmane Sonko est un homme qui n’a aucune foi pour oser utiliser des gamins qui n’ont que 16 ans pour leur faire faire de sales besognes. Avec Ousmane Sonko, la fin justifie toujours les moyens même les plus dégueulasses.

L’on nous apprend également que d’autres jeunes de Ziguinchor qui avaient rendu les armes après avoir quitté le maquis, ont été recrutés par des « sages » casamançais de Pastef pour infiltrer les mouvements de guérilla à Dakar. Ils ont été financés et armés pour commettre des crimes à Dakar et faire porter le chapeau aux Forces de l’ordre. Ousmane Sonko a toujours agi ainsi. Selon des sources, la plupart des crimes des émeutes de mars 2021 et de 2022 ont été commis par des rebelles infiltrés qui avaient des pistolets et des armes blanches.

Aujourd’hui, les jeunes armés qui ont été arrêtés à Dakar ont parlé et ont accusé des personnes proches de Sonko qu’ils appellent les « vieux ». Et ce sont ses « vieux » ou sages qui procèdent à des recrutements. Et le lien a été établi entre les comptes OM et Wave de Sonko et les recrutés. Sonko a prémédité et commandité tous les actes criminels du lundi dernier. Et les pyromanes devaient encore attaquer les mardi, mercredi et jeudi, jour du verdict du procès Sonko-Adji Sarr.

Malheureusement pour Ousmane Sonko, les policiers et gendarmes mobilisés pour la circonstance sont là, et sont en train d’éradiquer toutes ses tentatives de déstabilisation. Ousmane Sonko est en train de se rendre compte lui-même que tous ses plans diaboliques contre la nation sont déjoués un à un. Les masques tombent. Ce sont ces « terroristes » qui sont entre les mains de forces de l’ordre qui sont en train de vendre la mèche et de le mouiller.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn