Sonko choisit le pire moment pour affronter…Macky Sall

Yewwi lance la seconde vague de manifs…dans un pays qui souffre

Les évènements de mars 2021 sont restés gravés dans les mémoires des sénégalais. Et tout le monde croyait en avoir fini avec ces positions va-t-en-guerre. Mais à la veille des élections législatives du 31 juillet 2022, le spectre de ces violentes manifestations refait surface. La coalition Yewwi Askan Wi de Sonko veut lancer la seconde vague pour faire face à Macky Sall. Et la bande à Ousmane Sonko a choisi le pire moment pour se lancer dans une entreprise aussi périlleuse.

Ousmane Sonko ne sera pas seul dans son appel à défier l’autorité. Le leader du Parti des patriotes pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) peut compter sur les membres de la coalition Yewwi Askan Wi pour tenter de réunir les 200.000 personnes annoncées par le maire de Ziguinchor lors de sa dernière sortie. Ce grand rassemblement de Sonko et Yewwi se fera le vendredi 3 juin s’il est autorisé par l’autorité préfectorale. Sinon les nouveaux « gladiateurs » devront trouver une autre solution.

Et si Yewwi Askan Wi est déterminée à aller jusqu’au bout, c’est parce que Déthié Fall et Cie n’acceptent pas que la liste nationale, dans laquelle se trouve Ousmane Sonko, soit invalidée par la direction des élections. Pour éviter qu’une telle chose se produise de manière définitive, Yewwi réaffirme « sa détermination à s’opposer par tous moyens à l’obstination de Macky Sall à éliminer l’opposition par des procédés illégaux et le rend responsable de tout ce qui adviendra », lit-on dans leur dernier communiqué parcouru par Xibaaru.

Et pour Abass Fall, membre de Pastef, « Macky Sall ne connait que le rapport de force ». Au vu des discours radicaux tenus par les leaders de cette coalition et leurs soutiens sur les réseaux, on risque l’affrontement le 3 juin prochain. Mais si Yewwi pense rééditer le coup de mars 2021, elle se trompe lourdement. Selon des sources bien renseignées de Xibaaru, l’Etat est prêt à éviter tout débordement. Et lors de son discours guerrier d’avril de la même année, le locataire du Palais avait dit, à qui voulait l’entendre, que ce qui s’est passé en mars 2021 n’allait plus se reproduire.

Quand bien même si l’Etat laisse couler, la manif de Sonko et compagnie risque de ne pas faire long feu. Depuis les émeutes de mars, toutes les dernières manifestations organisées n’ont pas vu grand monde. Amputée des autres membres de l’opposition, Yewwi Askan Wi aura du mal à réunir toutes les forces vives. En effet, les autres coalitions n’ont pas encore manifesté leur intérêt pour participer à ce rassemblement. Seul YAW et ses soutiens sont sur la ligne de départ. Même les jeunes sont prudents sur la question.

Mais force est de constater que les membres de Yewwi ont choisi le mauvais moment pour organiser une manifestation. Au moment où Déthié Fall et ses camarades appellent à manifester, les sénégalais lambda essaient de joindre les deux bouts. Tenus en tenaille par la cherté de la vie et l’insécurité grandissante, ils ont d’autres priorités que de se pavaner dans les rues un vendredi soir pour des « futilités » politiques. Alors Yewwi gagnerait à trouver d’autres moyens pour faire face au régime de Macky Sall.

Au Sénégal, on passe tout le mandat présidentiel à faire de la politique politicienne. Les sénégalais sont les plus grands perdants dans cette manière de faire politique. Les jeunes sont utilisés comme chair à canon, au moment où les parents cherchent à assurer les trois repas quotidiens. La vie ne s’arrête pas à Yewwi Askan Wi de Sonko et Benno Bokk Yakaar de Macky. Les priorités sont ailleurs. Et mettre le Sénégal à feu et à sang ne règlera aucun problème. Toute personne qui voudrait diriger la destinée de ce pays sera élu démocratiquement…c’est cela le Sénégal qu’on nous a légué.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru