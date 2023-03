Sonko condamné…Mame Mbaye Niang fait appel et massacre le leader de Pastef

Le ministre du Tourisme et des loisirs, Mame Mbaye Niang et ses avocats feront une conférence de presse ce vendredi 31 mars 2023, dans un hôtel de la place. Cette conférence s’est tenue au lendemain de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à une peine de 2 mois avec sursis et 200 millions FCFA de dommages et intérêts dans le cadre du procès en diffamation. En effet, le ministre poursuivait le maire de Ziguinchor pour diffamation. Après que le verdict a été rendu, Mame Mbaye estime que Sonko vient de prouver aux sénégalais qu’il est un menteur. Et par conséquent,il ne peut plus prétendre au fauteuil de président. Car selon lui, c’est le tribunal qui a rendu ce jugement.

Le dossier Prodac est loin d’être clos. Le ministre du tourisme et des loisirs a annoncé que l’affaire n’est pas encore vidée car, il envisage de faire appel avec ses avocats. Selon lui, les 200 millions en guise de dommages et intérêts ne sont pas suffisants pour réparer le préjudice. « Mes avocats et moi estimons que c’est insuffisant. Il m’a accusé d’avoir détourné 29 milliards. Il n’a qu’à trouver le maximum. Et je précise qu’aucun franc ne me reviendra. Ma famille ne verra pas cet argent. Je vais séparer cet argent en deux. Une partie pour l’autre pour les victimes de ce procès causés par Ousmane Sonko », a déclaré Mame Mbaye Niang lors de son face à face avec la presse.

“Nous avons établi que Ousmane Sonko est un menteur”

Revenant sur ce procès qui a tenu en haleine les sénégalais, Mame Mbaye Niang réclame la paternité de la victoire. « Nous avons gagné parce que nous avons prouvé que Ousmane Sonko est un menteur. Aujourd’hui il est établi par le tribunal correctionnel de Dakar et devant le monde entier que Ousmane sonko est un menteur. Il est établi qu’il a fait de la diffamation ce qui justifie cette capacité de dire que Monsieur Ousmane Sonko a utilisé l’échelle du mensonge pour aspirer au suffrage des sénégalais», lance le ministre du Tourisme au leader de Pastef.

« Je vous avais dit que le dernier combat de Ousmane sonko sera le combat avec Mame Mbaye Niang. Il a dit détenir un rapport du programme des domaines agricoles. Nous l’avons défié devant le tribunal. Après trois renvois Ousmane Sonko n’a pas produit un début de preuve pour un document qu’il disait détenir chez lui. (…) Mais il ne l’a jamais et jusqu’à l’extinction du soleil, il ne le produira jamais », précise Mame Mbaye Niang.

“Un rapport de l’IGF ne peut pas épingler un ministre”

Le ministre d’appuyer sur la pédale : « Ousmane Sonko a prouvé à travers ce procès qu’il n’est pas de bonne foi, qu’il n’a pas de dignité. Et puis c’est un inculte. C’est un inculte parce-que voilà un énarque qui n’est pas capable de comprendre que l’IGF ne peut pas épingler un ministre parce que tout simplement l’inspection général des finances (IGF) audite et vérifie les administrateurs de crédits et les ordonnateurs de dépenses. Et pourtant il dit qu’il est énarque », s’exclame le ministre qui estime que Sonko continue abrutir les sénégalais.

Face à la presse, Mame Mbaye Niang est revenu sur le véritable but de ce procès. « Il a voulu faire croire que ce procès était un procès politique. Mais ce n’était pas notre objectif. Notre objectif était de démentir d’abord ses propos. Nôtres objectif s’était de prouver qu’aucun rapport ne peut nous être reproché », explique-t-il.

A rappeler que Mame Mbaye Niang n’était pas seul lors se on face à face avec la presse. Le ministre était en compagnie de ses avocats, Me Babacar Seye, Me Olivier Sûr, Me El Hadji Diouf, Me Adama Fall, Me Souleymane Soumaré, Me Moustapha Dieng et Me Rama Ba

Aliou Ngom pour Xibaaru