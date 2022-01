Ousmane Sonko est devenu fou…il veut isoler la Casamance

Le leader du parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef), Ousmane Sonko qui présentait mercredi son programme pour la mairie de Ziguinchor, a fait une proposition des plus étonnantes. Dans son livre programme en direction des élections territoriales, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi dans le Sud veut une monnaie locale dans cette partie du Sénégal, ce pour faciliter les échanges entre Casamançais.

Tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi pour la ville de Ziguinchor, Ousmane Sonko veut une monnaie locale qui va servir de monnaie d’échange entre Casamançais. A en croire le député accusé de viols présumés, « cette monnaie locale va permettre à l’échelle de la Casamance d’avoir des moyens d’échange. Ainsi, la monnaie conventionnelle qui est le CFA, sera retirée et l’épargne va servir à réinvestir dans des créneaux beaucoup plus rentables et cela va sécuriser en même temps l’argent des déposants », explique-t-il. D’après toujours le leader de Pastef, cette monnaie complémentaire « peut rapporter énormément en termes de gain et en termes de capacité d’investissement de la commune. »

Mais cette proposition de Sonko est la goutte de trop qui a fait déborder le vase. Cette idée utopique du leader de Pastef, irrite beaucoup de sénégalais. Pour l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, « ce propos est indigne d’un élu de la République. Même les irrédentistes du Mfdc ne sont jamais allés aussi loin qu’Ousmane Sonko », se désole-t-il. Et pour le leader de Mankoo Taxawu sunu Apr, « c’est une escroquerie politique que de faire croire aux Casamançais qu’une sortie du CFA de la région est une réponse à ses difficultés ».

Mais Ousmane Sonko est un habitué des discours catastrophiques. Sa fougue de jeunesse le pousse à dire des choses qui font trembler les sénégalais. Pour une personne qui voudrait être le prochain président de la République, il devrait apprendre à remuer la langue sept fois avant de sortir certaines inepties de sa bouche.

La Casamance n’est pas une région comme les autres. Si une telle proposition avait été faite pour une autre région, peut être que cela n’aurait pas eu toutes ces réactions. Car cette belle région du Sud est minée depuis les années 1982 par un conflit qui a fait beaucoup de déplacés. Mais depuis quelques temps, l’armée a réussi à repousser les rebelles et faire revenir la stabilité. Alors tenir un tel discours peut raviver les tensions.

Le leader de Pastef semble vouloir coute que coute faire sortir la Casamance du Sénégal. Ses discours ont réussi à faire de Macky Sall l’homme à abattre dans le Sud. On se rappelle toujours du jour où il déclarait que « Macky Sall n’aimait pas la Casamance ». Mais Sonko doit savoir que le Sénégal est un Etat souverain et la Casamance est une région à part entière dans cet Etat. En tant que Patriote, il se doit de préserver cette union.

Fils de la Casamance, Sonko doit se refuser d’être ce « virus » qui va tuer la paix, la fraternité et l’union au Sénégal. Le parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef), doit se désolidariser de ces propos si elle a le sens de la République. La messe est dite alors le présumé bourreau d’Adji Sarr doit se rectifier et revoir sa communication, chose que Xibaaru ne cesse de rappeler.

Fatou Boundaw Manga (stagiaire) pour Xibaaru