Sonko fait mentir le Palais…à la fin du Ramadan

Il faut être vraiment Ousmane Sonko pour faire du Palais, un grand théâtre. Il vient encore de ridiculiser la Présidence de la République ou du moins les conseillers de Macky Sall qui construisent leur personnalité en dénigrant l’opposant radical ou en colportant des infos de nature à ternir sa personnalité. Aujourd’hui, Ousmane Sonko, d’un simple déplacement, à fait mentir tous les conseillers de Macky qui affirmaient avec force que « Touba avait vomi le leader du Pastef »…

Une seule phrase du Leader du parti les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) sur sa page Facebook en cette fin de Ramadan, a éclairci une zone d’ombre : « J’ai eu l’insigne honneur d’être reçu, en cette fin du mois béni de ramadan, par Serigne Mountakha Mbacké, Khalif Général des mourides, dans sa résidence de Touba »…Et cette info était illustrée par des photos où l’on voit le leader du Pastef, Ousmane Sonko recueillir les bénédictions du Saint homme de Touba.

Une info et des images de Sonko qui ont dû faire mal à ces conseillers du Palais qui soutenaient depuis les évènements du mois de mars que « Touba est fâché contre Sonko » et que « le Khalife Général des Mourides ne veut pas recevoir Ousmane Sonko ». Ces menteurs compulsifs du palais le disaient au président Macky dans le but de « salir » Ousmane Sonko et de le dégrader politiquement. Leur intention était de voiler la face de Macky en lui faisant croire que Touba était acquis à sa cause.

C’est mal connaître Touba car l’Agenda du Khalife n’est pas celui des politiciens enturbannés du Palais. Le Khalife est un homme religieux et non un politicien. Et les politiciens du Palais ont fait circuler des infos sur le Khalife et même sur le porte-parole des mourides. Des notes étaient constamment envoyées à Macky Sall sur un prétendu « refus » de Touba à recevoir Ousmane Sonko après les évènements sanglants de mars. Ces conseillers véreux sont allés dire à Macky que les religieux tenaient Sonko pour responsables.

L’info de Sonko à Touba, assortie de photos, va surement créer un malaise au Palais. Le président Macky Sall qui voit son « pire ennemi politique » reçu à Touba contrairement à ce qu’on lui disait, va devoir revoir son entourage qui lui ment à longueur de journée. Des mensonges qui circulent depuis belle lurette dans les couloirs du Palais. Ce sont ces mêmes mensonges qui ont emporté de fidèles collaborateurs du Président accusés de lorgner son fauteuil.

C’est ce même entourage du président qui est aussi mis en cause par les militants et sympathisants du président qui ne peuvent plus l’approcher. Ils ont mis le président Macky Sall dans une tour de verre l’empêchant d’avoir des contacts de vérité. Plusieurs responsables politiques et religieux sont interdits d’entrer au Palais et pourtant l’ordre n’émane pas du président ; ce sont des conseillers, sous la responsabilité d’un grand manitou, qui filtrent les entrées au Palais selon leurs affinités.

