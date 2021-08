Sonko-Khalifa-Karim-Moustapha Sy…La coalition de l’impossible !

L’annonce a été faite par Serigne Moustapha Sy. Selon le marabout-politicien une grande coalition de l’opposition est en gestation et il réunira le leader du parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef), Ousmane Sonko, celui de Taxawu Senegaal, Khalifa Sall, Karim Wade du PDS et le Parti de l’Unité pour le Rassemblement (PUR). Mais aussitôt annoncée, elle commence déjà à faire grincer des dents au sein de l’opposition. Mais cette alliance est un inceste politique, voici les raisons…

La coalition des « 4 mousquetaires » est une utopie. Depuis qu’elle a été annoncée, elle divise plus qu’elle ne rassemble. Depuis son annonce, des opposants la contestent et c’est Thierno Bocoum qui a ouvert les hostilités. Le leader du mouvement AGIR s’en vertement pris à Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim. Et d’autres leaders de l’opposition ont suivi la mouvance. Cela prouve qu’il sera difficile voire impossible de fédérer toutes les forces de l’opposition.

Mais cette grande coalition risque de ne jamais voir le jour pour des querelles de leadership. En effet le leader du Pastef se prend comme le chef de l’opposition. Ousmane Sonko, qui est dans les habits d’un président, ne va jamais se ranger derrière Karim Wade ou Khalifa Sall. Le député accusé de viols par la jeune masseuse Adji Sarr, n’a rejoint le système que pour maximiser ses chances aux prochaines élections présidentielles. Et cela, les autres membres de cette coalition en sont conscients d’où leur méfiance envers l’ancien inspecteur des impôts.

Khalifa Sall, qui mène une politique timide depuis sa sortie de prison, lorgne le fauteuil présidentiel. Une ambition croisée avec celui de Sonko. Mais voir le leader de Taxawu Senegaal s’allier avec Serigne Moustapha Sy serait une utopie. L’alliance Khalifa Sall-PUR serait un inceste politique. L’ancien maire de Dakar ne suivra jamais celui qui s’attaque toujours au Khalife général des Tidianes. Khalifa Sall porte de prénom de Serigne Ababacar Sy. Ce serait une aberration de sa part. Et l’alliance ne serait pas bien vue par certains talibés de cette grande confrérie.

Autre raison qui prouve que cette alliance ne pourrait jamais avoir lieu est que Karim Wade ne s’est pas encore prononcé sur cette affaire. En effet, depuis l’annonce de cette coalition aucune communication n’est venue de Wade-fils. Karim est toujours dans le confort qatari attendant l’arrivée de la présidentielle. Depuis 2012, le nouveau boss du PDS ne rêve que d’être président de la République du Sénégal. Et ce rêve il le partage avec Sonko et Khaf. Et cette ambition partagée va tuer cette coalition dans l’œuf.

L’histoire politique sénégalaise a démontré que fédérer toute les forces vives de l’opposition n’est pas tâche facile. Les rares coalitions qui se sont formées n’ont pas échappé au démon de la division. Le CRD, le FRN, le M2D…en sont les exemples types. Et cette grande coalition annoncée par Serigne Moustapha Sy ne sera pas une exception à la règle.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru