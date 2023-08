Sonko met YAW à ses pieds…Khaf et Barth se révoltent

Ce que tout le monde avait vu venir s’est finalement produit. Entre Yewwi Askan Wi (YAW) et Taxaaxu Sénégal, c’est désormais la rupture totale. YAW a fait une sortie à travers un communiqué pour exclure de ses rangs un de ses plus grands membres fondateurs, Taxaawu Sénégal. Ce qui est la preuve qu’à YAW, des partis se sont mis à la solde du Pastef qui dicte ses lois et règles au sein de cette coalition. Des partis dont leurs leaders sont incapables de gagner même dans leur propre bureau des élections, mais tout simplement parce qu’ils font les yeux doux au Pastef, espérant que si ce parti est au pouvoir, ils seront largement récompensés alors qu’ils ne représentent rien.

Au Sénégal, on n’en finira jamais avec le règne du partage du gâteau. C’est comme ça la politique au Sénégal, ce n’est pas demain que la rupture tant attendue aura lieu. Et c’est l’image que des partis fantoches membres de YAW donnent en exemple. Ils avaient dès le début pris fais et causes derrière Ousmane Sonko qui a été le premier à s’en prendre à Taxaawu Sénégal, notamment son leader Khalifa Sall et son principal lieutenant Barthélémy Dias.

Ousmane Sonko se croit tout permis au point de vouloir dicter à une entité politique souveraine ce qui est permis de faire pour elle et ce qui ne l’est pas. Ousmane Sonko a été le premier à décocher ses missiles pour les envoyer sur Taxaawu Sénégal. Il reprochait à l’édile de Dakar d’avoir convié le Chef de l’Etat à présider un salon organisé par la mairie de Dakar. Par la même occasion, il n’a pas apprécié, dit-il les accolades entre Khalifa Sall et Macky Sall, entre ce dernier et Barthélémy Dias. Pour Ousmane Sonko, c’est de la traîtrise.

La preuve qu’il ne sera jamais un grand homme d’Etat, Ousmane Sonko s’est permis de dévoiler la teneur des comptes rendus que lui faisait Barthélémy Dias à chaque qu’il se rendait à Mermoz au domicile du Chef de l’Etat pour le rencontrer. Parce qu’il est en colère, Ousmane Sonko se permet de divulguer des conversations téléphoniques secrètes qu’il avait avec le maire de Dakar. Ce dernier était-il obligé de l’informer de ses rencontres avec le Chef de l’Etat.

Ousmane Sonko a également osé s’en prendre à Taxaawu Sénégal qui a participé au Dialogue national lancé par le Chef de l’Etat. C’est comme si Taxaawu Sénégal n’était plus une entité politique souveraine. A YAW, Ousmane Sonko s’arroge le droit de lier et délier, gare à ceux qui agissent sans avoir obtenu son onction. De qui se moque-t-il ? Pendant ce temps, les autres entités membres de YAW n’ont jamais cherché à le ramener à la raison.

Où se trouvait Habib Sy, le Président de la Conférence des leaders de YAW qui avait pourtant eu lui aussi des accolades avec le Chef de l’Etat Macky Sall, lors de ce Salon organisé par la Ville de Dakar ? En réalité, Habib Sy qui est sous la dictée du Pastef au point de signer l’expulsion de Taxaawu Sénégal de YAW, montre de plus qu’il n’est qu’un béni-oui-oui du maire de Ziguinchor.

Seulement en agissant ainsi, les autres partis membres de YAW ne font que démontrer qu’ils manquent de maturité politique. Ils ont décidé d’exclure Taxaawu Sénégal, mais d’autres fractures risquent de se produire au sein de leur coalition. Tant que c’est Ousmane Sonko qui lie et délie à YAW. Ousmane Sonko agit toujours pour frustrer et écarter de YAW tous ceux qui ne sont pas sous ses bottes. C’est lui qui est responsable du départ du maire de Thiès Babacar Diop de YAW. Parce que ce dernier était trop indépendant à ses yeux.

Barthélémy Dias qui n’est pas un homme à se laisser faire si facilement, a bien fait d’apporter la réplique à YAW qui n’est qu’une locomotive du Pastef. Barthélémy Dias a tenu lui aussi à solder ses comptes avec eux. Sans faire dans la langue de bois, il apporte la réplique aux partis membres de YAW. « Quand on parle de traîtres, il faut aller les chercher du côté de ceux qui ont boudé le vote réhabilitant Khalifa Ababacar Sall à l’Assemblée nationale alors qu’ils s’étaient engagés pour que ce dernier retrouve ses droits ».

Ensuite, où étaient tous ses membres de YAW, lorsque des militants de Sonko se sont mis honteusement à huer Khalifa Sall lors de sa prise de parole lors d’une manifestation organisée par le F24 ? Où étaient-ils, lorsque le même Khalifa Sall a été pris à partie par des militants du Pastef lors de sa tournée aux Etats-Unis ? Ils oublient tout ça pour s’en prendre uniquement à Taxaawu Sénégal. De la fumisterie.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn