Voici comment Sonko s’est fait bêtement piéger…pour tout perdre

Condamnation par contumace…Ousmane Sonko piégé par l’Etat…

L’étau se resserre autour de Ousmane Sonko. Les forces de défense et de sécurité l’ont cueilli à son domicile et jeté en prison. Dans la même foulée, son parti, le Pastef/Les patriotes a été dissous.

Comme si les tuiles se multiplient sur sa tête, voilà que L’Observateur dans sa parution du jeudi 10 août 2023 annonce que le Sous-Préfet des Almadies a saisi le commissariat de police de Dieuppeul à travers la correspondance N° 754/AA/SPA en date du 3 août 2023 avec comme objet la transmission ainsi que la notification à Ousmane Sonko de sa radiation des listes électorales. Ce qui est motivé par la condamnation par contumace d’Ousmane Sonko à une peine de deux (2) ans de prison dans l’affaire Sweet Beauté.

Ousmane Sonko n’avait pas vu venir tout ça. Convaincu que son arrestation dans le cadre de cette affaire par les autorités judiciaires allait annuler sa condamnation par contumace et qu’un autre jugement pour lui dans cette affaire, allait s’imposer. Ousmane Sonko s’est lourdement trompé. Comme un bleu, il s’est fait piéger par les autorités. Il n’avait pas imaginé qu’il pouvait être arrêté pour d’autres motifs et jeté en prison. Ousmane Sonko s’est fait piéger depuis que les autorités ont fait lever le blocus aux alentours de son domicile.

C’était pour le laisser libre de tous ses mouvements, et l’obliger à commettre des fautes qui pouvaient être lourdes de conséquences pour lui. La bêtise, il l’a commise lorsque revenant de la prière du vendredi, il s’en est pris à une gendarme en civil qui était en train de la filmer aux alentours de son domicile. Il s’est alors emporté en violentant la dame pour lui confisquer son téléphone portable. Ousmane Sonko a plongé bêtement dans le piège qui lui a été tendu par les autorités. Il a donné à celles-ci, les raisons de l’arrêter pour d’autres motifs qui ne sont pas liés à sa condamnation par contumace dans l’affaire Sweet Beauté.

Cette fois-ci, il est poursuivi pour « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles publiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste vol à l’arraché et diffusion de fausses nouvelles ». Quelle ânerie de sa part ! Les autorités l’ont piégé et réussi à l’arrêter pour d’autres délits. Du coup, sa condamnation par contumace est toujours d’actualité.

Or conformément aux dispositions de l’article L 29 du Code électoral en son alinéa 4 : « Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales ceux qui sont en état de contumace. Du coup, Ousmane Sonko est radié des listes électorales. Comme un bleu, il s’est fait avoir comme un bleu, à force de défier les institutions de la République. Signe de son immaturité politique. Un homme politique expérimenté et avisé ne serait pas tombé tête foncée sur le piège qui lui a été tendu par l’Etat.

Seulement, Ousmane Sonko est un homme naïf. C’est lui qui avait également fourni en son temps à l’Etat, les armes pour se faire radier de la fonction publique. En sa qualité de haut fonctionnaire, il diffusait publiquement en tant qu’Inspecteur des Impôts et Domaines, des secrets d’Etat. Pourtant, combien sont-ils de responsables politiques qui sont des hauts fonctionnaires et qui ne sont pas membres des différents partis qui se sont succédé au pouvoir, à détenir des secrets d’Etat et qui se sont abstenus de les divulguer.

Farouche opposant du régime du Parti socialiste (PS), bien que haut fonctionnaire, Landing Savané s’est tout le temps abstenu de divulguer des secrets d’Etat qu’il détenait. Ce qui montre que le leader de l’ex-Pastef/Les Patriotes a toujours fait preuve d’immaturité politique. Ses avocats ont beau tenté de le tirer d’affaire sur cette affaire qui rend possible sa radiation des listes électorales, Ousmane Sonko s’est mis dans le pétrin. Il a été piégé par l’Etat.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn