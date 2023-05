Sonko ridiculise les malades d’AVC…Adji Sarr dessine son « derrière »

Ousmane Sonko n’est pas le responsable de haut niveau qu’on attendait. Il n’est pas celui qui pourrait diriger ce pays avec sérénité. A chacune de ses sorties, il accumule les pitreries et les injures les plus abominables. Le leader de Pastef vient de dépasser les bornes. Cette fois, il s’en est pris à des personnes vulnérables avec des propos ignobles. Voulant attaquer la masseuse Adji Sarr, Ousmane Sonko a traité cette dernière de “danguine bou AVC” que l’on pourrait traduire par « gorille victime d’un AVC ». Il a eu tort. Les victimes d’AVC, les féministes et Adji Sarr lui sont tombées dessus.

Ousmane Sonko vient de montrer aux Sénégalais qu’il est loin d’être présidentiable. Il se comporte comme un petit querelleur du quartier qui rend les injures à tout-va. Sonko vient d’insulter Adji Sarr en la traitant de Gorille qui a un AVC…Suffisant pour que toutes les victimes d’AVC lui tombent dessus. Et ce n’est pas tout, les désolations des parents victimes d’AVC fusent de partout.

Ousmane Sonko a insulté des familles et des malades. Un homme pareil peut-il encore prétendre à la magistrature suprême du pays. Et les féministes ont condamné les propos du leader de Pastef qui n’a aucun remord. Il n’a jusqu’à ce jour exprimé aucun regret. Ousmane Sonko qui s’en est pris à Adji Sarr en a eu pour son grade. Adji a fait une sortie pour dévoiler le « derrière » de Sonko avec tous ses signes particuliers…Il ne fallait pas toucher à cette tigresse qui promet dorénavant de tout révéler sur ce que cache son pantalon.

Ousmane Sonko est un homme politique des plus stupides. Il se prend pour un dieu sur terre. C’est pourquoi, il multiplie des sorties maladroites. Il croit qu’il peut se permettre de tout. Le code de bonne conduite, il pense la distribuer à tout autre acteur politique. Il se permet de dicter aux autres acteurs politiques quelle position adopter. En se positionnant en donneur de leçons, il multiplie les maladresses. Mao-Tse Toung avait raison en disant que « les réactionnaires avaient l’habitude de soulever des pierres pour se les jeter sur leurs pieds ».

Après s’en être pris stupidement à des acteurs politiques comme Barthélémy Dias et Thierno Bocoum pourtant membres de l’opposition comme lui, Ousmane Sonko se met à dos toutes les victimes d’AVC. Le leader de Pastef n’a aucune compassion pour les malades qui sont victimes de cette maladie qui cause des ravages au Sénégal. Oser traiter Adji Sarr de gorille victime d’un AVC, Ousmane Sonko insulte comme il sait le faire, une catégorie de la population.

Les personnes victimes d’un AVC sont-elles frappées par un mauvais sort au point de le contracter. Le maire de Ziguinchor doit être en mesure de répondre à cette question. Il a vraiment dépassé les bornes. Sonko est-il normal ? Il insulte les malades et les parents de malades. Les organisations de la société civile sont encore muettes comme d’habitude.

Où sont les Alioune Tine et Seydi Gassama, prompts à interpeler Macky Sall et son gouvernement.

Lorsqu’il s’agit de Sonko, ces droits de « l’hommiste » deviennent muets comme des carpes. Alors que cette sortie d’Ousmane Sonko écœure. Si c’était Macky Sall ou un membre du gouvernement qui avait tenu ces propos, Alioune Tine ou Seydi Gassama allait se fendre d’un long communiqué pour condamner lesdits propos. Mais puisque c’est Sonko, on ne les voit et on ne les entend pas. Ils sont abonnés absents. Ils montrent leur partis pris. Sont-ils « membres » de Pastef.

C’est pourquoi, plus on avance, plus on se découvre. Ousmane Sonko montre de plus en plus aux Sénégalais, son véritable visage. Il a lamentablement fui à la justice en ne venant pas répondre à une convocation du tribunal pour son procès contre Adji Sarr. A la place, il ne trouve qu’une seule chose, insulter toutes les personnes victimes d’un AVC. Que c’est lamentable de la part d’un homme qui aspire à diriger le Sénégal.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn