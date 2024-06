Sonko se bat contre tous…le Pouvoir, l’opposition, la Presse

Ousmane Sonko est le premier ministre le plus atypique de l’histoire du Sénégal. Arrivée au pouvoir par le biais du nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye qui l’a nommé à la tête du gouvernement, Ousmane Sonko se voit des ennemis partout. Il voit des ennemis dans son propre gouvernement, dans le pouvoir, parmi les magistrats et dans la presse. Sonko n’épargne personne. Il reprend les mêmes discours de « Sonko-opposant » pour lancer des piques à ceux qu’il considère ses ennemis. Est-ce une opération de dissuasion pour masquer son incapacité à régler les problèmes des Sénégalais ? Sonko ne convainc pas et se perd dans des sorties inopportunes…

Ousmane Sonko se crée des ennemis imaginaires et réveille une opposition qui était en hibernation.

Quelle mouche a piqué Ousmane Sonko de se livrer à des invectives pendant 3 heures de temps contre ceux qu’il nomme « ennemis » du Sénégal. Depuis sa nomination au poste de Premier ministre, Il n’a aucune opposition en face de lui. Les opposants observent une période de grâce pour laisser le nouveau pouvoir dérouler.

Ousmane Sonko se lève le 09 juin et décide d’attaquer tout le monde : opposition, magistrats, journalistes, patrons de presse. Il s’en prend même à ceux qui voudraient semer la zizanie entre lui et le Président Bassirou Diomaye Faye. Alors que le slogan « Diomaye moy Sonko » et « Sonko moy Diomaye » est devenu un slogan creux, vide et mensonger parce que c’est lui qui a relégué ce concept si séduisant aux oubliettes.

Quand le PM Ousmane Sonko raille le président Bassirou Diomaye Faye « Elhadji Bassirou Diomaye Serigne Ngoundou »😂😂 pic.twitter.com/KxDYe7wPOm — Khadim (@Ahmadoubamba36) June 9, 2024

Sonko invente encore un « Tullius Détritus » (célèbre personnage semeur de zizanie) qui agirait en silence. Serait-il devenu paranoïaque ? Un Pm qui voit toujours des ennemis même quand l’opposition se tait et que les journalistes font leur travail. il accuse des magistrats en place qui font leur travail correctement. Il mouille son propre ministre de la Justice.

L’actuel PM n’a pas de limite. Il s’en prend à tout le monde et s’invente des ennemis partout. Au moment où les Sénégalais le voyaient s’attaquer en ce moment aux véritables chantiers pour lesquels Diomaye qui l’a nommé Premier ministre, a été élu, lui prône la culture de la haine, la vengeance. Voilà pourquoi, bon nombre de Sénégalais avaient des appréhensions si Ousmane Sonko parvenait au pouvoir.

Il n’est pas le Président élu mais il se comporte tel. Avec Ousmane Sonko, Diomaye est relégué au second plan. Les grandes mesures, ce n’est plus en Conseil des ministres qu’on l’annonce mais au Grand Théâtre où Ousmane Sonko appelle ses propres partisans à la mobilisation et à se tenir prêts à de grands rassemblements. Là, c’est un avertissement qu’il lance à Bassirou Diomaye Faye pour qu’il ne tente de rien faire qui puisse empêcher l’assaut de ses partisans contre tous ses ennemis.

Le Premier ministre promet que tous ses ennemis paieront pour lui avoir fait subir des humiliations alors qu’il était dans l’opposition. La chasse aux sorcières est désormais lancée aux Sénégalais. Nul ne s’est quand est-ce elle va se stopper. C’est l’une des conséquences de l’aventure aveuglée que veut mener au Sénégal. Il obtient ce qu’il a toujours voulu enfin pour le Sénégal. L’installer dans le chaos permanent.

C’est à travers le chaos qu’il cherche à régner sur le Sénégal. Et personne pour lui barrer la route. Qui se met à travers son chemin, le paiera très cher. C’est pourquoi, il s’est empressé de lancer des mises en garde à l’endroit de journalistes et de magistrats. Les Sénégalais avaient voté Diomaye pour qu’une nouvelle ère de liberté s’ouvre sur le Sénégal, seulement Ousmane Sonko en a décidé autrement. Un homme qui décidément se dresse contre tout le monde.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn