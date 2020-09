Oui, Monsieur Ousmane Sonko. Vous avez trahi le peuple en manquant volontairement au rendez-vous historique du 23 juin 2011. Il parait d’ailleurs que vous cherchiez à mettre votre véhicule à l’abri quand le peuple faisait face, en ce jour historique, à un régime brutal et antidémocratique. Peut-être, en ce jour du 23 juin, vous aviez préféré trahir le peuple parce que sous couvert de votre parrain Tahibou Ndiaye, vous aviez largement bénéficié des largesses du trop magnanime Président Wade. D’ailleurs, les sénégalais s’interrogent toujours sur vos relations douteuses.

Monsieur Ousmane Sonko, vous avez trahi le peuple en tronquant votre manteau de député contre 12% soit 11 milliards sur les 94 milliards que devaient percevoir les héritiers du titre foncier 14/51R. Eh oui, vous aviez défendu ces héritiers à l’Assemblé nationale devant le ministre des finances et du budget en usant de votre qualité de député du peuple alors que vous aviez signé un contrat confidentiel avec ces mêmes héritiers pour vous adjuger 12% des fruits de votre temps de parole.

Monsieur Ousmane Sonko, vous avez trahi le peuple en planifiant votre limogeage de la fonction publique pour mieux vous vendre en politique. N’est-ce pas vous qui disiez dans une émission télé (Talk Sentv) de chez votre ami Bougane : « Tout le monde, y compris mes collègues savaient que j’allais quitter l’administration publique. Je leur avais dit cela et, d’ailleurs, j’avais même fixé un délai pour quitter l’administration de la fonction publique. Et entre le délai que je mettais fixé et la date de ma radiation le différentiel était environ de six (06) mois. » Dans cet acte de fourberie, la trahison réside dans le fait que vous avez volontairement abandonné un service au bénéfice exclusif du peuple (la fonction publique), en jouant la carte de la victimisation, pour revenir faire croire à ce même peuple que vous souhaitez le servir à nouveau mais dans une station beaucoup plus moelleux : La Présidence.

Monsieur Ousmane Sonko, vous avez trahi le peuple parce qu’à la tête du Syndicat des Impôts et Domaines, vous n’aviez jamais dénoncé le bradage du foncier de Dakar (Almadies, Foire, Sangalkam…) ou le dépeçage de la commune de Mbane. Peut-être parce que vous aviez choisi de trahir pour servir votre mentor Tahibou Ndiaye à l’époque Directeur du Cadastre et « géomètre » personnel du Trop généreux Président Wade.

Monsieur Ousmane Sonko, vous avez tellement trahi que vous n’avez plus besoin de trahir. Vous avez les poches pleines. Sinon éclairez-nous sur les ressources qui vous permettent de maintenir votre train de vie actuel?

Doudou Diop MBOUP

APR Kaolack

Coordonnateur du Mouvement Jeunesse pour la Renaissance de Kaolack (JRK)