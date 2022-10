Sorano : Abdoulaye Kondoul débarqué…Des acteurs culturels applaudissent

ARTS DE LA SCENE : RECENTRER SORANO

Lors du Conseil des ministres du mercredi 19 octobre 2022, Monsieur El Hadji Ousmane Barro Dione, précédemment Secrétaire général de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, a été nommé Directeur général de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Koundoul.

Le président Macky Sall a dû entendre la clameur des artistes, techniciens et autres agents de Sorano. Ils ont poussé un ouf de soulagement tellement le management de Abdoulaye Koundoul, a été décrié.

La principale mission de la Compagnie Sorano consiste à valoriser le patrimoine traditionnel (musique, danse, théâtre) à travers les trois troupes artistiques : l’Ensemble lyrique traditionnel, le Ballet La Linguère et la troupe dramatique.

Mais, les quelques années passée à Sorano comme directeur, Monsieur Koundoul a surtout préféré utiliser le budget de la Compagnie pour financer les programmes de Xalam 2 et d’autres groupes artistiques modernes et saupoudrer les programmes des troupes de Sorano. Du coup, Sorano manquait de créations, de productions et devenait l’ombre de lui-même.

Les prestations d’envergure de Sorano pour l’Ensemble lyrique portent la signature du producteur extérieur, Oumar Diaw Seck et pour le théâtre, c’est la pièce « Raby » du colonel Moumar Gueye interprétée par les comédiens de Sorano et ceux de troupes privées qui a sauvé Sorano pour la saison artistique 2021-2022. La seule fois où Sorano a affiché plein avec cette production théâtrale de haute facture.

Ainsi, il y a urgence d’orienter lle budget de Sorano vers des productions musicales traditionnelles, chorégraphiques et dramatiques. Pour que Sorano sorte de la léthargie dans laquelle le Directeur Koundoul l’avait enfoncé. Et pourvu que la nouvelle direction avec le nouveau Secrétaire général, Abel Ngor Marone, Docteur ès lettres, fasse émerger Sorano dans le landerneau culturel d’Afrique et du monde car les talents et les moyens renforcés par la plus haute autorité favorisent le développement artistique de Sorano.

L’espoir est permis avec le nouveau directeur général Ousmane Barro Dione, connu pour son sérieux, sa vision et son overture, en plus de son expérience à Sorano.

Mamoune DIOP

Acteur culturel