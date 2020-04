Sorties incendiaires : Moustapha Diakhaté veut couper la main qui l’a nourri

Dans le paysage politique du Sénégal, il n’y en a pas deux comme Moustapha Diakhaté. L’ancien Chef de cabinet du Président de la République Macky Sall dans une de ses énièmes sorties, dédouane Mansour Faye sur les attributions des marchés d’acquisition de riz et d’acheminement des denrées de première nécessité à l’endroit des populations démunies dans le cadre des secours qui leur sont accordés pour faire face à la crise liée au covid-19. Moustapha Diakhaté désigne le Président de la République Macky Sall comme principal coupable, car déclare-t-il, c’est lui qui attribue les marchés au Sénégal, et non ses ministres qui ne font qu’obéir à ses ordres.

Depuis qu’il a été viré comme un malpropre de son poste de ministre conseiller, Moustapha Diakhaté ne rate jamais une occasion pour s’en prendre au Président de la République. Moustapha Diakhaté figure sans doute dans la liste des plus grands imposteurs au Sénégal. Hier, il passait pour un des plus grands soutiens du Chef de l’Etat Macky Sall. En sa qualité de Président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, tout le monde a vu l’acharnement avec lequel, il défendait bec et ongles, les projets de loi même les plus impopulaires du régime.

Moustapha Diakhaté avait fini par exaspérer tout le peuple sénégalais en s’attaquant à l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye sur sa vie privée, lorsque de la manière des plus arrogantes, il réclamait les démissions d’Idrissa Seck, de Khalifa Sall, d’Abdoulaye Baldé et d’autres leaders de l’opposition de leurs mandats électifs après la victoire du « oui » lors du dernier référendum. Ou alors quand il s’attaquait insolemment à Oumar Sarr.

C’est ce bonhomme que tout le monde qualifie d’arriviste qui tente de distraire le peuple sénégalais, s’en prenant parfois très lâchement au Président de la République Macky Sall depuis son limogeage. Moustapha Diakhaté a la rancune tenace. Cependant, il n’a que sa langue pour déverser toute sa haine. Tout le monde sait que Moustapha Diakhaté sur le plan politique, n’a jamais été d’un poids réel. Le souvenir des élections locales de 2009, lorsqu’il a lamentablement été laminé à Dakar-Plateau où il briguait la mairie demeure toujours vivace.

Moustapha Diakhaté aime s’ériger en donneur de leçons en parlant d’intégrité. Pourtant, des casseroles, il en traîne. Lorsqu’il s’attaquait à Abdoul Mbaye sur sa vie privée, ce dernier n’a pas cru devoir se rabaisser comme lui, et n’a pas cru devoir lui répondre, alors qu’il aurait pu rappeler à Moustapha Diakhaté, cette drôle de scène qui s’était déroulée devant le Casino de Liberté. Moustapha Diakhaté s’était fait tabasser par un de ses collègues députés alors qu’il rôdait avec une femme. Moustapha Diakhaté n’est pas un modèle dans la bonne gouvernance dont il se veut le chantre. Il est accusé par le député Me Djibril War d’avoir détourné de la caisse des députés de la majorité, alors qu’il était Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar, tout au long de son exercice, la somme de 600 millions FCFA.

Moustapha Diakhaté cherche aujourd’hui à couper la main qui l’a nourri. Sous Macky Sall, il a été élu député, Président de groupe parlementaire, nommé Chef de cabinet du Président de la République, ministre conseiller. Ce qui lui a permis de ne plus être locataire d’une baraque à Dakar-Plateau. Quelle ingratitude de sa part en se prenant de la sorte au Président Macky Sall !

La rédaction de Xibaaru