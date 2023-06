Soutien à Walf Tv : You et Bouba Ndour chez Cheikh Niass

L’élan de solidarité envers le Groupe Walfadjri continue de plus belle. Après Bougane Guèye et d’autres personnalités, c’est au tour des patrons du Groupe Futurs Médias (GFM) de manifester leur soutien au groupe de presse du Front de terre. Selon «Walfnet», Youssou Ndour et son frère Bouba Ndour ont fait le déplacement hier chez le Pdg, Me Cheikh Niass, pour lui témoigner toute leur compassion suite à la suspension du signal de «Walf tv» le 1er juin dernier par l’Etat du Sénégal à travers son ministère de la Communication. Pour les Ndour, c’est aussi une marque de bon voisinage entre les deux familles qui entretiennent de bonnes relations depuis des années. Ainsi, Youssou Ndour a témoigné au patron du groupe Walfadjri sa désolation face à cette suspension tout en lui renouvelant sa solidarité active.