Sphère de Diamniadio : Le cri de cœur des fonctionnaires

Les fonctionnaires affectés à la sphère de Diamniadio ont organisé un sit-in, ce lundi, pour fustiger la situation qu’ils sont en train de vivre. Ils dénoncent les conditions de travail difficiles dans lesquelles ils évoluent. « On est confronté à un réel problème pour aller travailler. Et ce sont les bus Dakar Dem Dikk qui assurent cette liaison.

Parfois, pour trouver un bus à 7 h, il faut attendre jusqu’à 8 h. Il y a aussi le manque d’eau dans les toilettes ; on ne peut pas travailler de 8 h à 12 h sans pour autant fréquenter les toilettes. La restauration aussi est un problème. La sécurité, n’en parlons pas. On n’a pas de poste de santé ; je me demande si quelqu’un pique une crise, comment est-ce qu’il va se faire assister ?

Donc, tout ça c’est des mesures qui devaient être tenues en compte », précise un des fonctionnaires Bacary Faty. Ils informent également qu’ils ne comptent pas en rester là. Ils promettent de se faire entendre très prochainement.