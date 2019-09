Membre l’ODGAM de Kolda, l’ASC Plateau n’a pas de terrain de sport dans son quartier encore moins dans le périmètre communal. Cette équipe de football se heurte aux difficiles conditions d’utilisation du terrain de sport du camp militaire. Ici, il y a aussi d’autres ASC qui font la demande à l’armée pour disposer de cette aire de jeu. Suffisant pour que le coach de l’ASC Plateau plaide pour un terrain de sport propre à son équipe. Seyni Sagna dira que des tractations et réflexions sont activées dans ce sens. Malgré cette difficulté notoire, l’ASC Plateau crée en 2004 et qui a démarré officiellement ses activités sportives en 2005, a aujourd’hui remporté plus de cinq trophées. Cinq étoiles accrochées aux couleurs de l’ASC, les jaunes et noirs ne baissent pas la garde. Les poulains de Seyni Sagna d’être réguliers aux derniers carrés du championnat populaire communément appelé Navétane. Étant dans la zone R3 de l’ODGAM de Kolda, l’ASC Plateau a encore tapé fort à l’occasion de de la troisième journée face au club UNESCO Kanoh du quartier Saré Moussa sur le score de deux buts à zéro. Alors qu’en première heure, Niarry Tally a fait trembler huit fois les filles de l’équipe des vétérans de Tim timol. Et pour le compte de la zone R2, Renaissance a battu Tessito par un but à zéro, mémé score entre Endam et Vétérans de Kansala. Auparavant en zone R1, Ajax s’est imposé par deux buts à zéro face à l’ASC Médina Chérif, là où Belfort et Fouladou se sont quittés sur le score nul et vierge. Dans tous les cas, l’ASC Plateau et ses supporters, cherchent une aire de jeu pour rentabiliser d’avantage ses bonnes performances.

ELHADJI MAEL COLY