Stade de Mbacké…le Ministre Matar BA presse le pas

Un tour du côté du chantier du stade de Mbacké a permis de découvrir l’avancement des travaux. De pas de caméléon, le rythme des travaux avance aux pas de chameau. Les ouvriers trouvés sur place ce matin de dimanche sont à pied d’œuvre et se donnent à cœur joie aux travaux de gros œuvre. La tribune dégage ses rondeurs et les vestiaires et autres salles et bureaux érigés sous les gradins commencent à prendre forme.

De l’autre côté, les pylônes devant servir à l’éclairage du stade jonchent le sol de même que les nombreux tas de gravier qui doivent être étalés avant la pose de la pelouse synthétique qui sont déjà visibles sur le site.

L’appel du président Mamadou Badiane entendu

Dès son installation à la tête de l’équipe fanion de Mbacké, le président de Baol FC a effectué un tour du côté du chantier et a même tenu un point de presse pour s’adresser aux autorités et particulièrement au Ministre des Sports Matar BA pour l’accélération du chantier. Un appel du pied qui semble ne pas être tombé dans l’oreille d’un sourd car le visage hideux du chantier s’est véritablement métamorphosé.

Selon le président Mamadou Badiane, l’urgence de la finition des travaux du stade de Mbacké regorge plusieurs enjeux : d’abord sportif car cela va permettre non seulement à Baol FC de recevoir devant son public mais aussi et surtout de permettre aux nombreux sportifs Mbackois de s’adonner à la pratique sportive. Mais l’autre enjeu majeur demeure la politique car l’achèvement des travaux pourra réconcilier la jeunesse et les tenants du régime.

En tout état de cause, le magistère du président Mamadou Badiane démarre sous de bons auspices car en plus d’un recrutement de footballeurs de niveau, il a pu décrocher des partenariats féconds avec un club espagnol mais aussi et surtout la mise à disposition de l’équipe d’un bus de qualité pour les permettre de se déplacer en toute sérénité.

Avec un stade fonctionnel et un bon management inclusif, l’atteinte des objectifs stratégiques à savoir la montée en ligue professionnelle peut devenir une réalité.

Mbaye Faye l’entrepreneur en charge des travaux du stade et le Ministre Matar BA des Sports doivent continuer les efforts jusqu’à la fin du chantier ce qui serait un grand soulagement des sportifs de Mbacké.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn