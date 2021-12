Augustin Senghor : « Le président de la FIFA n’a jamais… »

Contrairement à ce qui a été relayé par une certaine presse, le président de la FIFA, Gianni Infantino, n’a jamais envisagé le report de la CAN 2022. C’est Me Augustin Senghor qui le dit.

Invité à l’émission le Jury du Dimanche (JDD), ce dimanche 26 décembre 2021, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), par ailleurs, Vice-président de la Confédération africaine de football (CAF), a abordé la question d’ingérence de la FIFA sur la CAF dont se plaignent souvent certains amateurs du foot.

Le président Senghor de préciser : « Je vais être très clair sur cette question. Personnellement, j’ai côtoyé l’ensemble des décideurs de la FIFA, à Doha, pendant pratiquement une semaine. Il n’y a pas un seul parmi eux, du président jusqu’au Secrétaire général, et tous les autres membres de la FIFA, qui soit venu me dire qu’il faudrait reporter la CAN. », a-t-il indiqué. Me Augustin Senghor de poursuivre : « Infantino n’a jamais fait pression sur les dirigeants de la CAF pour un report de la CAN. Il n’a jamais évoqué cette question avec moi »…Lire la suite ici