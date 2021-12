Bignona : Le « Grand Diagongue » étale ses difficultés et interpelle…

Diagongue est un village qui est, traditionnellement, à cheval entre les arrondissements de Sindian et Tenghori et donc il appartient également à deux communes différentes (Tenghori et Sindian). C’est au moment des découpages administratifs que le village a été scindé faisant des deux quartiers (Ghoniam et Kafesse) des villages entiers qui sont rattachés à l’arrondissement de Tenghori et les autres quartiers sont restés dans l’arrondissement de Sindian. Une situation qui n’a pas empêché les habitants de ce village de faire fi de cette division administrative pour réfléchir ensemble pour le développement socio-économique de leur village tel que les anciens le faisaient.

Ainsi, ils ont initié un congrès qui regroupe tous les fils du village autochtones comme ceux de la diaspora. La 3ème édition de ce congrès porté par l’union pour le développement intégré du « grand Diagongue » se déroule en ce moment à Kafesse. Au cours de ce conclave, les habitants de Diagongue ont relevé les défis qui se dressent à eux pour mettre leur localité sur les rampes de l’émergence.

D’abord l’éducation des jeunes et des enfants du village, une priorité absolue car pour eux, les batailles de demain se préparent aujourd’hui avec la formation d’une élite capable de mener ces combats qui ne manqueront jamais. Pour cela, il faut mettre les conditions qu’il faut dans les écoles. Ils se battent pour cela et y invite l’Etat, les collectivités territoriales et les partenaires. D’ailleurs, leur congrès a démarré Samedi par une cérémonie de remise des prix d’excellence aux élèves les plus méritants.

Dans le domaine de la santé, les défis sont énormes, dans tout le « grand Diagongue », il n’y a que quelques cases de santé. Les populations estiment que ces cases de santé devraient pouvoir être chapeautées par un poste de santé digne de ce nom pour éviter aux populations les longues distances qu’elles font pour aller à Badiouré ou Mangoulé voire Sindian pour espérer avoir des soins meilleurs que ceux qui sont disponibles au niveau des cases de santé.

Les femmes enceintes qui ne peuvent pas parcourir de longues distances accouchent dans ces cases de santé ou dans les maisons avec tous les risques. Même si elles voulaient aller dans une localité où il y a une maternité, l’autre difficulté c’est que le village de Diagongue est enclavé, pas de bonnes routes encore moins un moyen d’évacuation. Voilà pourquoi le congrès de Diagongue souhaite la construction de la route RN4, Coulaye, Kafesse, Diagongue, Sindian pour désenclaver leur village

Les questions de l’électrification et l’eau potable non pas été oubliées, hormis les quartiers Kafesse et Ghoniam qui sont dans la commune de Tenghori et qui ont de l’électricité et raccordés au réseau d’eau courante, le reste du village de Diagongue est dans le noir et les populations continuent de boire l’eau du puits. Sur ces deux questions également, le Président de l’union, Sékou Diémé, interpelle les autorités afin que cette situation indigne soit vite corrigée.

Sur le plan économique, le village de Diagongue abrite la ferme agricole de Kafesse mis en place par l’Etat à travers l’agence nationale pour l’insertion et le développement agricole mais qui cette ferme est aujourd’hui dans une situation de ne pas pouvoir démarrer ses activités pour diverses raisons dont le manque d’accompagnement.

Mais à côté de cette infrastructure, l’ambition des habitants de Diagongue c’est d’avoir des unités de production maraîchères dans les quartiers notamment ceux qui sont loin de Kafesse pour permettre aux jeunes qui sont restés au village mais aussi et surtout aux femmes de mener des activités qui les éloignent de celle d’aller faire la bonne à Bignona pour soutenir leurs maris dans les charges familiales

Signaler que le Maire de Tenghori Boubacar Libasse Diémé, parrain du congrès 2021 et le Maire de Sindian Yancouba Sagna ont co-présidé la cérémonie d’ouverture du congrès

L.BADIANE pour xibaaru