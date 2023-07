Successeur de Macky…un sénégalais vote pour Mahammad Boune Abdalah Dionne

J’élève ma faible voix pour rendre hommage à mon LEADER et lui demander humblement de :

«Jamais on n’est grand qu’autant que l’on est juste » disait Nicolas BOILEAU. Juste et grand, le Président Macky SALL l’est tout simplement. On se rappelle de ses démissions de l’Assemblée Nationale et de la mairie de Fatick consécutivement de sa démission du PDS. Aujourd’hui encore, face à l’histoire, son Excellence le président Macky SALL nous serve encore une belle leçon de dignité.

Comme il l’a rappelé dans son discours de ce 03 juillet 2023; «devant l’insoutenable, l’innommable, la prise de parole n’est pas toujours facile et souvent, les mots n’arrivent pas à exprimer le plein de tristesse qui nous envahit». Tout le Sénégal a frissonné et a tressailli, l’émotion était dans les cœurs, l’honneur et la fierté sur tous les visages.

Chère Marième, chers Amadou, Ndèye Driss et Ibrahima, chers fatickoises fatickois, chers cousines et cousins du Fouta, chers compatriotes Sénégalais; Levons-nous pour rendre hommage à UN GRAND HOMME: son Excellence le Président Macky SALL. la grandeur de l’homme est dans sa décision d’être plus fort que sa condition a-t-on dit. Les grands hommes sont plus grands que nature dans le souvenir : on se souviendra de cette date du 03 juillet 2023, de cette décision historique du Président Macky SALL de ne pas participer à la prochaine élection présidentielle, qui sera gravée dans les annales de l’histoire politique du Sénégal, de l’Afrique et du monde entier.

Si le drapeau national flotte au dessus de l’Afrique par respect, c’est parce que de grands hommes comme le Président SALL ont porté ce combat par principe et gloire avec dignité et patriotisme, ils se sont sacrifiés pour tisser les liens de cousinage, ils ont dressé les tentes des TARIHA, ils ont entamé le projet «SUNUGAL» et le font voguer sur les vagues de la tolérance, de la solidarité et de l’acceptation. Entre tous ces hommes et toutes ces femmes s’est noué un contrat de confiance avec ce vaillant peuple pour unir la mer et les sources, la steppe et la forêt et marcher ensemble vers le futur que rien ne doit compromettre.

Cette grande et historique décision à la suite de la déclaration de son Excellence le Président Macky SALL de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, nous rend fiers de notre leader, nous la mesurons à sa juste valeur avec tous les fidèles et loyaux à cet homme qui a fait de la dignité, de la bonté et des responsabilités sa devise personnelle. Le monde entier salut sa décision historique en sachant que la République est une transmission, elle est une volonté jamais achevée, toujours à conquérir et à parfaire au mieux pour la léguer aux générations futures. C’est aux jeunes de reprendre le flambeau, de faire vivre les promesses républicaines encrées dans les rêves de tout un peuple pour un But dans la Foi profonde. Vous venez d’entrer dans l’histoire et on dit que «l’histoire est dans ce que l’on fait et non dans ce que l’on dit» ; vous avez été avare en paroles et bien généreux en actions ; votre bilant élogieux en atteste s’il en était besoin : vous êtes un homme d’actions.

Nous ne voyons aujourd’hui en quels fondements se reposeront les vertus de celui qui doit vous succéder à la tête de notre pays tellement vous en avez les plus belles et les plus humainement conçues par le Tout Puissant. S’il est des cas de décisions où le devoir exige de prendre après mures réflexions comme vous l’avez fait, ce n’est pas celui de renoncer au pouvoir. Mais puisque vous êtes un homme d’Etat parfait, exemplaire, un leader achevé, formé à l’école des civilisations modernes, abhorré à un engagement que vous avez honoré durant tout votre magistère ; voilà que votre choix est fait et bien fait car salué par le monde entier.

Les symboles de l’émergence vous ont accompagnés tout au long de vos mandats : des PONTS pour relier les êtres et les choses les plus utiles, des AIRS DE JEUX pour l’épanouissement, des MARCHÉS D’INTERET NATIONAL pour les échanges, des TROPHÉES à l’honneur de toute une Nation, des DOMAINES AGRICOLES COMMUNAUTAIRES pour nourrir les populations, des UNIVERSITÉS DE PROXIMITÉ pour la quête du savoir, des MOYENS DE TRANSPORT MODERNES pour le désenclavement et la mobilité urbaine, des PROGRAMMES D’URGENCE pour les communes, des HOPITAUX de niveau 3 pour les zones reculées, des LOGEMENTS SOCIAUX pour les populations à faibles revenus, des BOURSES DE SECURITE FAMILIALES, pour soulager les ménages et accompagner les femmes, des FINANCEMENTS DÉDIÉS AUX JEUNES ET AUX FEMMES, pour garantir l’autonomie des femmes et des jeunes, L’AUGMENTATION DES SALAIRES dans le public et dans le privée, la COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE pour la prise en charge médicale des personnes etc… Votre honnêteté de cœur qui se fait sentir dans votre amour au peuple sénégalais a permis à l’ensemble des sénégalais de mieux voir la beauté de votre âme.

Excellence Monsieur le président, s’il m’était permis de vous trouver un successeur pour poursuivre votre belle œuvre à ja tête du pays, je n’aurais pas omis ma frappe sur le nom de votre ancien Premier Ministre Mahammad Boune Abdalah DIONNE. Ce compagnon loyal, pondéré, compétent, réceptif, généreux, ouvert d’esprit, fédérateur et régulateur des tensions sociales à la simplicité admirable saura conduire à bon port les destinées du peuple sénégalais. Je puis dire sans risque de se tromper que vous le connaissez mieux que quiconque car il a toujours été à vos côtés depuis vos années primatiales d’avril 2004 alors que tous ceux qui s’agitent aujourd’hui n’étaient mêmes pas connus. On lui prête une santé fragile et comme bon nombre de Sénégalais, j’en doute fort car il mène normalement ses activités et a été récemment porté à la tête du conseil d’administration de la BICIS. Ce commis de l’administration fait l’unanimité au sein des foyers religieux, des centrales syndicales, des grandes maisons de presse et compte beaucoup de sympathisants au Sénégal et dans la Diaspora. Ancien Premier Ministre, il a bien piloté l’équipe gouvernementale pour vous donner d’excellents résultats. Tête de liste de la coalition BBY lors des élections législatives de 2017 avec 125 sièges, Mahammed Boune Abdalah DIONNE a suivi vos pas comme quand vous étiez aux côtés de son Excellence le Président Abdoulaye WADE aux législatives de 2007 avec 131 sièges.

Excellence Monsieur le président, ce n’est pas à vous qu’il est besoin de dire que le Sénégal a besoin d’un leader qui veillera sur la sécurité, la stabilité et la cohésion nationale pour continuer sa marche vers l’émergence grâce au Plan Sénégal Émergent (PSE). Le parti que j’ai pris pour porter le choix sur l’ancien Premier Ministre Mahammad Boune Abdalah DIONNE fait suite à une analyse approfondie portée sur une grille d’évaluation des profits. A mon niveau, il a la plus grande note (18/20) avec mention très bien. Sa loyauté et ses compétences font de lui la personne la mieux indiquée pour vous remplacer à la tête du Sénégal.

« Heureux, qui a le choix et choisi le meilleur. » disait Benali SETTI.

Que vive le Sénégal dans une Afrique unie et prospère. Merci Excellence Monsieur le Président Macky SALL.

Malick Gueye depuis Marseille