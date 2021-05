Surpris en flagrant délit…le voleur saute du balcon

Badara Fall a été conduit au commissariat des Parcelles assainies par le sieur Bocar Ndiaye, pour des faits de vol avec détention d’arme blanche, informe Le Témoin.

D’après le récit du journal , le délinquant aurait défoncé la porte d’une salle de bain avant de s’y introduire, attendant que sa victime s’endorme pour commettre son forfait.

Hélas pour lui, le locataire de l’appartement s’est levé en pleine nuit pour vider sa vessie et a trouvé dans les toilettes le mis en cause en état d’ébriété, le corps poussiéreux, des vêtements sales et un couteau à la main avec un comportement suspect. C’est ainsi qu’il a ameuté le voisinage. Pris de panique, le mis en cause a sauté du balcon pour échapper au lynchage de la foule qui avait vite envahi les lieux. Poursuivi, il a été interpellé et conduit à la police.

Face aux enquêteurs, il a nié les faits qui lui sont reprochés tout autant que la détention d’arme blanche. Il a raconté aux policiers une histoire décousue, en se présentant plutôt comme une victime que la foule a confondue avec le vrai voleur. Malgré à ses dénégations, il a été arrêté et déféré au parquet.