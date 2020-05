Suspension des Cours d’Eps : Les enseignants dénoncent la mesure

Notre Pays, le Sénégal en est victime le 02 mars de la même année.

A partir de cette date, la maladie ne cesse de se propager sur l’étendue du territoire du Sénégal.

Cette situation a poussé les autorités étatiques à prendre des mesures préventives dans le sens de stopper la progression du COVID-19.

Entre autres mesures phares prises par le Chef de l’Etat, on peut noter l’arrêt des activités scolaire le 16 mars 2020.

Bien que la progression de la maladie est manifeste, Son Excellence le Président Macky SALL, lors du Conseil des Ministres du 29 avril 2020, décide de rouvrir les établissements scolaires et universités.

Ainsi , il donne des instructions fermes aux ministres concernés de travailler dans le but de mettre en oeuvre cette décision.

Au sortir dudit conseil des ministres, le ministère de l’Education Nationale a activé ses services afin de matérialiser et de rendre effective la décision du Chef de l’Etat pour une reprise des enseignements/apprentissage le 02 juin 2020.

Après plusieurs jours de travail, le ministère de l’Education Nationale a produit et publie un document intitulé: Orientation pour la reprise des cours.

Seulement, dans ce document, il est noté : LA SUSPENSION DES COURS D’EPS.

Autrement dit, il y’aura plus cours d’Education Physique et Sportive pour le reste de l’année scolaire 2019-2020 et il y aura pas non plus les épreuves physiques au Baccalauréat et au Brevet de Fin d’Etude Moyenne (BFEM).

. Considérant la loi 84-59 du 23 mai 1984, qui, en son article 13, rend obligatoire l’enseignement de l’Education Physique et Sportive,

. Considérant le décret 73-896 du 01 octobre 1973, qui stipule en son article premier » l’enseignement des activités physiques et sportives est obligatoires dans toutes les classes de l’enseignement moyen et secondaire en général et technique ainsi que dans l’enseignement supérieur,

Considérant le décret 2014-570 du 06 mai 2014, portant création et organisation du BFEM, qui rend obligatoire la tenue des épreuves physiques du BFEM,

Considérant le décret 95-947 du 18 octobre 1995, portant organisation du Baccalauréat, qui rend aussi obligatoire les épreuves physiques du BAC,

Considérant la note d’orientation pour la reprise des cours produit et publié par le ministère de l’éducation nationale , qui suspend les cours d’Eps et de surcroît élimine les épreuves physiques du BFEM et du BAC,

L’ASSOCIATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS D’EPS, dénonce les faits suivants:

1. La non consultation du ministère de l’Education Nationale de techniciens et acteurs en EPS, pour l’élaboration de l’orientation pour la reprise des cours,

2. La violation, par le ministère de l’éducation nationale,

*de la loi 84-59 du 23 mai 1984,

* du décret 73-896 du 01 octobre 1973

* du décret 2014-570 du 06 mai 2014,

* du décret 95-947 du 18 octobre 1995

3. Le projet masqué, du ministère de l’Education Nationale, de vouloir éliminer définitivement les épreuves physiques aux examens et concours nationaux.

Par ailleurs, l’ASSOCIATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS D’EPS, exhorte l’Etat du Sénégal, via le ministère de l’Education Nationale et celui de l’Artisanat et de la Formation Professionnelle, au respect des textes et lois qui régissent l’enseignement de l’Eps et de revoir leur orientation pour la reprise des cours dans le sens de lever la suspension des cours d’Eps afin de permettre aux enseignants d’Eps , à l’instar de leurs pairs des autres disciplines scolaires, de faire valoir leur devoir de formateur, d’instructeur et d’éducateur et de donner une opportunité aux apprenants de bénéficier des avantages tant sur le plan humain, social, sanitaire, physique et éducatif que pourrait leur procurer les cours d’Eps et les épreuves physiques aux différents examens.

Pour terminer, L’ASSOCIATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS D’EPS , manifeste sa solidarité à toutes les personnes et structures qui œuvrent pour l’éradication définitive du COVID-19.

Elle appelle aussi au respect des mesures d’hygiènes édictée par les services de santé.

Saisissant cette occasion , elle compati avec les personnes atteintes du covid-19 et manifeste son soutien à leurs familles respectives.

Aux personnels de santé et aides soignants, elle les félicitent de leur travail et les encourage dans les efforts qu’ils ne cessent de fournir pour venir au chevet des malades.

Abdou Dia Président ANEEPS