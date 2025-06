Tabaski 2025 : Ansoumana Dione prie pour l’élection de Macky Sall au poste de SG de l’ONU

Tabaski 2025 : Ansoumana DIONE prie pour l’élection du Président Macky SALL au poste de Secrétaire Général de l’ONU.

Macky SALL, Secrétaire Général de l’ONU, c’est possible et ce serait même à l’honneur de tout le peuple sénégalais. Après avoir organisé une élection présidentielle à laquelle il n’avait pas pris part en mars 2024, pour le triomphe de notre démocratie et de notre cohésion sociale, il mérite de briguer ce poste extrêmement important pour la marche du monde, notamment avec son statut d’ancien Président de la République du Sénégal. Quoique l’on puisse dire, le Président Macky SALL a eu l’honneur et le privilège d’avoir permis à ses compatriotes de choisir librement et dans la plus grande transparence, un chef d’Etat, lui succédant à la Magistrature suprême, de la manière la plus pacifique.

Au lendemain de cette fête de Tabaski, moi, Ansoumana DIONE, Président Fondateur de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux, je prie Dieu, Le Tout Puissant Seigneur, de lui accorder sa grâce et sa bénédiction pour son élection à ce poste stratégique de Secrétaire Général de l’ONU. Depuis l’arrivée du chef de l’Etat Bassirou Diomaye FAYE au pouvoir, notre pays peine à enregistrer des victoires au plan diplomatique, en terme d’élection de ses dignes fils au plan international. Donc, si nous avons un ancien Président de la République, Macky SALL qui veut se présenter comme candidat au poste de Secrétaire Général de l’ONU, nous devrions prier pour lui.

De toutes les façons, moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), il a déjà mon soutien. Et, je suis très confient pour son élection à ce poste de Secrétaire Général de l’ONU, eu égard à sa contribution au rayonnement de notre démocratie et à la préservation de notre cohésion sociale. Le Sénégal étant parmi les pays les plus stables, respectant la transmission du pouvoir par les urnes, le Président Macky SALL peut bien avoir le mérite d’être choisi par la Communauté internationale pour diriger cette prestigieuse organisation. Ainsi, nous devons taire nos divergences et lui apporter nos soutiens.

Le 08 juin 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)