Tamba : Seydou Sané sort les gros moyens pour les finales régionales de…

Le Président du Casa Sports, Seydou Sané a été choisi comme parrain des finales régionales des sports scolaires qui ont été joué ce week-end dans la capitale du Sénégal oriental. A l’occasion, le porte-parole de la fédération sénégalaise de football a sorti d’importants moyens pour accompagner l’organisation de cette importante activité. Avec la clôture de activités sportives à l’école dans une belle ambiance, l’on peut dire que la relance du Sport scolaire est une réalité à Tambacounda, toute chose que le parrain M. Sané a magnifié.

Le PCA de la SOGEM/OMVS a encouragé les acteurs à maintenir le cap non sans relever le caractère formatif et social du sport à l’école et dans la vie de chaque enfant. Le parrain a mis sur la table 12 jeux de maillots, 600 tee-shirts, 20 ballons de compétition. Il a également offert trois trophées sans oublier les bourses destinées 50 athlètes et qui varient entre 15 000f et 30 000f. Pour les vainqueurs par équipes, le parrain les a donné entre 100 000f et 150 000f. Les vaincus ont reçu entre 50 000f et 75 000f.

L.Badiane pour Xibaaru