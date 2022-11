Tambacounda organise le 1er Forum régional sur l’enfant

Le 1er Forum régional sur l’enfant est organisé à Tambacounda, le 18 novembre 2022, sous l’égide du Gouverneur de la région sur le thème « Situation de l’enfant dans la Région de Tambacounda : stratégies et interventions essentielles pour la résilience des enfants ». Le Gouvernement du Canada ainsi que l’UNICEF et de nombreux autres partenaires soutiennent et participent à ce Forum.

Ce forum a pour objectif de créer un cadre d’échange et de partage sur la situation des enfants à partir de l’analyse des indicateurs multisectoriels en vue de produire une amélioration de leur bien-être. Il s’agit de faire l’état des lieux de la situation des enfants et leur accès aux services sociaux de base, notamment dans les secteurs de la santé-nutrition, de l’éducation, de la protection de l’enfant, de la protection sociale, de l’eau, l’hygiène et l’assainissement.

Du fait de sa position géographique périphérique qui la place sur le corridor Dakar-Bamako et sur la route de Labé en Guinée et de son étendue, la région de Tambacounda qui partage 325 Km de frontière avec les pays voisins, , rencontre plusieurs défis en termes de disponibilité et d’accessibilité aux services sociaux de base pour certains groupes de populations, notamment les enfants et les femmes.

Aussi, la rudesse du climat et les défis relatifs à l’éducation et la formation, ainsi que les difficultés du plateau technique au niveau des structures sanitaires sont autant de facteurs qui positionnent la région de Tambacounda dans le lot des régions avec des indicateurs faibles pour le bien-être des populations, en particulier les enfants, les filles et les femmes.

« A travers ce forum, les goulots qui entravent les réponses apportées dans la prise en charge des besoins des enfants dans les politiques et stratégies définies par l’Etat du Sénégal seront identifiés et des propositions de stratégies et interventions essentielles pour la résilience des enfants et le renforcement de leur bien-être définies » a indiqué le Gouverneur de la Région de Tambacounda, Monsieur Oumar Mamadou Baldé.

Le forum va réunir l’ensemble des acteurs de la région intervenant dans la protection de l’enfant, notamment les services techniques, l’administration territoriale, les élus locaux, les organisations de la société civile, les organisations communautaires de base, les enfants et les partenaires techniques et financiers.

« UNICEF se réjouit de l’organisation de ce forum dont le thème central rappelle la nécessité de travailler sur des stratégies plus efficientes dans un contexte marqué par la COVID-19, pour construire la résilience des communautés et pour accélérer la réalisation des résultats positifs en faveur des enfants. Nous sommes heureux d’appuyer la tenue de ce forum en collaboration avec Affaires Mondiales Canada et espérons que ces résultats vont inspirer d’autres régions du pays », a souligné la Représentante de l’UNICEF, Silvia Danailov.

Au terme du forum, un état des lieux sur la situation de l’enfant établissant les indicateurs, les goulots, les déterminants structurels, culturels, socio-économiques et les responsabilités des acteurs, etc. sera réalisé et des recommandations dégagées afin que tous les partenaires, sous l’égide du Gouverneur et des autorités, puissent faire le suivi et contribuer a un impact positif.