Tension sociale : Macky Sall lâché dans son propre camp

Le Président de la République, Macky Sall passe de difficiles moments. Pour cause, les conditions de vie sont devenues dures pour les populations. Les prix des denrées connaissent une hausse, et comme pour ne pas arranger les choses, les coûts de l’électricité viennent de subir une hausse injustifiée. Voilà que le Président Macky Sall se retrouve traqué de toutes parts. Aussi bien, la société civile que l’opposition trouvent matière à faire subir à son régime de pires tourments.

Le plus troublant, c’est que le Chef de l’Etat se retrouve sans défense face à la situation. Personne pour le défendre. Le Chef de l’Etat se retrouve matraqué de toutes parts. On dirait que tous ceux qui se montraient comme étant ses plus grands défenseurs sont devenus subitement aphones. Où se trouvent-ils ? Moustapha Cissé Lô, Yakham Mbaye, Seydou Gueye, El Hadj Kassé, Mbaye Ndiaye, Mère Marième Badiane, Thérèse Faye Diouf, Farba Ngom etc… d’habitude « griots attitrés » du Chef de l’Etat, capables à eux seuls de voir des étoiles quand le soleil est au zénith. Ils ratent l’occasion de se mettre au-devant de la scène pour défendre le Président Macky Sall. Après tout, est-ce que tout ceci ne relève-t-il pas d’un calcul politique ?

Certains personnages peuvent se transformer en as de défendre le Président de la République dans de pires situations, seulement selon leurs intérêts du moment. Qui pour monter au créneau pour défendre en ce moment le Chef de l’Etat ? Personne, sinon qu’il se retrouve seul face aux assauts de la société civile et de l’opposition. Pour qui roulent tous ces personnages qui ne se distinguent qu’à travers de sorties maladroites pour mieux rendre impopulaire le Chef de l’Etat ? Voilà des individus qui auraient mieux gagné au change s’ils ne se manifestaient en défendant le Président de la République dans une pareille situation. N’auraient-ils plus d’arguments ? Le comble pour des individus capables toujours prompts à justifier l’injustifiable. Le Chef de l’Etat, Macky Sall se retrouve aujourd’hui lâché.

La rédaction de Xibaaru