The Best FIFA 2021 : Edouard Mendy dans le top 5 des nominés

Le gardien de but sénégalais Edouard figure dans le top 5 des nominés pour le trophée « The Best » de la Fifa pour la saison 2020-2021. Le portier sénégalais, victorieux de la Ligue des champions avec Chelsea, est en compagnie de l’Italien du PSG, Gianluigi Donnaruma, d’Alisson Becker (Brésil, Liverpool), de Manuel Neuer (Allemagne, Bayern) et de Kasper Schmeichel (Danemark, Leicester).

Mendy, élu meilleur gardien de la Ligue des champions 2021, est aussi nominé pour le prix Lev Yachin du magazine français, France Football.