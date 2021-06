Théoricien du projet de loi du 23 juin : Serigne Mbacké Ndiaye enfonce Aliou Sow

Je dis et persiste que le Ministre Aliou SOW est le théoricien de l’élection du Président de la République qui aurait 25 % au premier tour. Il en parlait d’ailleurs avec fierté ce qui me faisait penser qu’il l’assumerait à tout moment et en toute circonstance. Des témoins sont là pour l’attester.

Il oublie la séance de travail qu’il a tenue avec un homme de communication très proche de Karim Wade à l’époque et théoricien de la Génération du Concret. Après cette séance, ils sont allés en discuter avec Karim et à trois, ils ont été voir le Président Wade.

Il oublie qu’il m en a parlé à deux reprises :

-une première fois dans la salle du Conseil des Ministre;

-une seconde fois devant mon bureau parce que ce jour j’avais du monde.

Il oublie que c’est lui qui m’a appelé le soir de l’élection et qu’il n’était pas seul.

Bref mais très franchement, je ne polémiquerai jamais avec Aliou SOW pour plusieurs raisons que je n’évoque pas en publique. Mes enfants m’en voudront d’abord, ensuite nous sommes dans une République et en Démocratie.

Quant à Souleymane Ndene qui s’est invité dans ce débat dont il ignore tout, je ne commente pas ses propos à cause de son langage insolent et ordurier mais il est coutumier des faits et il n’épargne personne, même pas son ou ses bienfaiteurs. Le seul exemple que je cite est la réunion du RAPEL tenue à son domicile. Je n’en dirai pas plus sauf s’il me pousse à le faire.