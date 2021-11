Thérèse Faye Diouf liste ses réalisations dans la commune de Diarrère

Il est toujours difficile de dresser un bilan, car qui dit bilan dit un retour sur tout ce que vous avez fait en termes de réalisations, d’acquis et de manquements.

Pour une mairie, qui doit faire un bilan devrait forcément aborder des questions d’ordre économique, social, éducatif, sanitaire, hydraulique et divers. Il ne faut jamais occulter le fait que nous soyons la toute première équipe municipale de la commune. Donc nous sommes partis d’un niveau quasi plat, pour ne pas dire niveau zéro.

En termes de bilan, cela nous prendrait un livre entier pour dire tout ce que nous avons fait à Diarrère depuis le début de notre magistère.

D’abord abordons le chapitre de l’Education. Mon équipe et moi avons abattu un travail formidable et remarquable dans toute la commune de Diarrère. Dans le cadre de ce premier quinquennat, nous avons pu achever de deux (2) salles de classes à Gadiack, réfectionner de deux (2) salles de classes à l’école Diaga DIONE de Diarrére, ériger des murs de clôture pour les écoles les écoles primaires de Mbettite et de Kothiokh.

Chaque année scolaire la mairie procède à la distribution de fournitures scolaires d’un montant de 6 millions. Nous avons, pendant cette pandémie qui a fini d’ébranler le monde, doter de toutes les écoles élémentaires de kits laves mains et des cartons de savons et d’eau de javel, mais aussi de plus de 3000 masques pour les écoles.

Pour ce qui concerne l’électrification rurale, avec l’appui de l’Etat, en commun accord avec la politique du Chef de l’Etat, son Excellence Macky Sall, nous avons pu étendre l’accès à l’électricité dans la commune de Diarrère. Trois cent (300) lampadaires d’ANER ont été installés entre Diarrére, Bicole et Diohine.

Avec les programmes d’accès universel à l’électricité de l’Etat, par la Senelec et le Pudc, les villages de Ndoffane-Bicole, Ndoundokh, Sangharé, Mbassis, Gadiack, Leme-Dame, Ngardiame, Logdir, Godel ont pu aussi être électrifiés… Il faut rappeler quand on arrivait à la tête de cette commune il n’y avait que deux village qui bénéficiaient de l’électricité. Aujourd’hui nous en sommes en vingt.

Sur le plan Sanitaire, l’équipe municipale a abattu un travail titanesque en quelques années. On a procédé à la construction d’une case de santé à Mbassis, à Léme-Dame, à l’achat d’ambulance médicalisée pour le poste de santé de Mbettite, d’une ambulance médicalisée pour le poste de santé de Bicole, à l’achat d’ambulance médicalisée pour le poste de santé de Diarrère, mais aussi à la réception du poste de santé de Gadiack.

Dans le cadre de la covid-19, des postes de santé ont été dotés en laves mains, savons et d’eau de javel, en médicaments d’une valeur de 6 millions sans oublier la construction du mur du logement de l’icp de Diohine et la réfection du poste et de la maternité.

Pour la question plus que vitale liée à secteur hydraulique, on a pu obtenir l’addition en eau à Poultock, l’établissement d’un nouveau forage à Diarrére avec l’appui de l’OFOR. Pour cela, on a réussi a tirer entre Diohine, Sandiguém Ndiodione et Mème 5 km de tuyaux en eau potable enterrés, 900 m entre Poultock et Diohine, 2 km entre Thitar, Ndiène et Sassém, 1 km pour Mbéllonguith, 3 km entre Gadiack 2 et Ngasiack, 1km entre Mémakopet Mbédiadj, 1 km entre Keur Signe Djibrile Toffene, 1 km pour le compte de Gadiack, et 2 km pour Black et École PB, 1 km pour Keur Signe Fada Léye, 500 m pour Keur Signe Diomaye Diouf, 600m pour le compte de Keur signe et Kébé et 2 km entre Back Ndiéké et Guérande.

Concernant l’aménagement et l’administration, notre équipe municipale a réussi à réfectionner l’ancienne maison communautaire pour abriter la radio communautaire, à réfectionner de l’hôtel municipal, mais aussi à construire le stade municipal avec l’appui du ministère des sports.

Ainsi, principalement pour le village de Diohine, nous avons réussi des prouesses exceptionnelles qui aujourd’hui aident à des échelles différentes et variées les populations dans leur vécu quotidien et routinier. A cet effet nous sommes en cours d’électrification des différents quartiers de Diohine qui est en cours, à l’installation des lampadaires solaires à l’entrée de Diohine jusqu’à la sortie, une ambulance offerte au poste de Santé, les adductions d’eau des différents quartiers, les appuis pour les fêtes de tabaski et Pâques, les Dotations en médicament pour le poste de santé, les appui aux cérémonies socio-culturelles, le financement des femmes, l’appui pour la formalisation des GIE des femmes, la réfection du poste de Santé de Diohine, la dotation des écoles élémentaire en laves mains, savons et d’eau de javel pour lutter contre la Covid-19, la construction du mur de clôture du logement du personnel du poste, la case des TOUT-PETITS qui est en construction, l’emplois des jeunes, l’appui des familles non bénéficiaires de l’aide Covid-19, le recrutement de 40 jeunes dans les différents villages de la commune dont quatre (4) pour Diohine centre, la construction nouveau marché de Diohine pour une valeur de 70 millions, les Parcs à vaccination et les abreuvoirs pour les éleveurs, sans oublier, entre autres, le soutien considérable de Mme le Maire au JMJ de Diohine qui a permis l’extension de l’électricité dans les quartiers comme botte et une partie de Maronéme.

En fin sur le plan social la commune a déboursé une enveloppe de 18,5 millions pour appuyer 720 familles non bénéficiaires de l’aide Covid-19, sans omettre les appuis pour les fêtes de tabaski et Pâques. Dans la commune nous avons doté à 51 promoteurs des financements du partenaire UIMCEC, 99 autres vont en recevoir aussi dans les jours à venir. Dans le cadre de la sensibilisation sur la maladie à coronavirus 80 litres de carburant ont été à la disposition des équipes qui furent dépêchées à cet effet.

AMBITIONS ET PERSPECTIVES DE LA LIONNE DU PRÉSIDENT POUR SA COMMUNE

C’est là une question essentielle aussi importante que les autres. En tant qu’élue j’ai des ambitions et des objectifs à atteindre. Nous nous estimons sur la bonne voix mais nous voulons mieux faire surtout répondre efficacement aux appels et doléances de nos populations qui nous ont fait confiance.

Actuellement, nous travaillons à achever es chantiers en cours dont le raccordement du nouveau forage de Diarrère. Le camp d’insémination artificielle des juments prévu du 03 octobre au 18 novembre 2021.

L’électrification des villages de poultock, Méme ef Mokane Gouye ainsi que l’extension du réseau de Bicole et de Diarrère, construire la maison de l’émergence des femmes et des jeunes de Diarrère, mais enfin boucler la première phase des financements des femmes et des jeunes de Diarrère, dans les prochaines années, si nous sommes réélus, nous voulons faire de notre commune une localité où les populations trouveront le minimum requis sur le plan sanitaire, éducatif et surtout social pour faire face aux défis du temps. Je vous remercie !