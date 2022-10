Thierno Lô répond à Mankeur Ndiaye et détruit Mahmout Saleh

Ma réponse au tweet de son Excellence monsieur Mankeur Ndiaye qui prend la défense du Ministre d’Etat Mahmout Saleh.

Non Excellence, la dernière fois quand vous vous êtes exprimé et aviez subit des attaques, je me suis prononcé au nom du devoir de respect des expréssions plurielles et aussi pour vous reconnaitre le droit de dire ce que vous pensez et qu’il était inacceptable, d’en faire un prétexte pour créer une plaie entre vous et votre ami le PR Macky Sall. Mais cette fois je ne peux vous laisser blanchir Mahmouth Saleh qui est dans la constance de liquidation de ceux qui peuvent gêner ses funestes stratégies. Il est passé des coups d’Etat debout et rampant pour une adversité à visage découvert avec des bras dans les secteurs du système.

Sa réussite est de favoriser la traîtrise, la promotion des contre valeurs. La plupart de ceux qui ont trahit des gens qui les ont fait après Dieu ,sont passés entre ses mains pour rejoindre le PR Macky Sall et il a veillé à leur promotion. il a détruit des carrières, a usé d’un trafic d’influence hors normes pour imposer des choses aux ministres, aux directeurs à l’administration à tous ceux qui savent leurs âmes. Le tout le plus souvent, à l’ insu de Mr le Président de la République. Toutes les stratégies élaborées par lui ont échouées et il a toujours fallut le rafistolage par le Président et certains de ses alliés ou relais convaincus.

Saleh avait le pouvoir de nommer et de démettre, des prérogatives dévolues au Président de la République. Oui Excellence il a semblé montrer de la loyauté au PR c’est normal car il ne défendait que ce qu’il a conçu. Saleh avait ses pions partout il était arrivé à gérer des gens qui étaient à la proximité du PR qui avaient même oublié que le décret qui les a nommé était signé par Monsieur le Président de la République. Il contrôlait les groupes WhatsApp de la mouvance. J’en sais trop sur Saleh et que personne ne dise, que j’ai attendu qu’il quitte son poste pour fustiger ses méthodes. J’ai l’honnêteté et l’obligation pour ne pas dire courage car ce serait me faire injure ,d’en informer le Président Macky, à la conférence des leaders de partis de la majorité présidentielle car j’assume ce que je dis et j’ai horreur des cagoulards.

J’avais décidé de ne plus parler de lui pour plusieurs raisons qui sont que, mon point de vue sur les faucons et l’entourage autour des Présidents est que nous faisons la part belle à ces derniers car ils sont signataires des décrets qui leur donnent ces possibilités de faire ce qu’ils veulent. Je n’interfère pas dans leurs prérogatives mais j’exerce le droit de parler des comportements de ces derniers car ils impactent sur nous. L’autre raison est que je mène pas des batailles de personnes mais de principes et d’idées. Excellence, je ne suis pas sur votre mur pour vous porter la contradiction mais juste pour dire une infime partie de ce que je sais de Saleh en sachant que vous ne savez pas tout de Saleh et c’est normal. Tous nos régimes ont connus des hommes qui ont eu sans être élus la possibilité d’exercer les mêmes prérogatives que ceux qui étaient dépositaires de nos suffrages. Ce fut le cas de Idy, de feu Tanor et maintenant de Saleh depuis ses coups d’Etat rampant et debout en passant par son poste de chef de cabinet avant de devenir ministre d’Etat Directeur de cabinet sous le PR Macky.

Personne n’a osé parler de Saleh en réunion à l’exception de moi ce qui m’a privé de tout . Dans ce tout je ne mets pas des positions de pouvoirs, ni de recherche d’argent ou de fonciers car je ne suis pas un mendiant de ces choses-là mais, de combats de toute idée au profit de l’intérêt général et du PR Macky en particulier. Il a fait tout avec la complicité de certains de ses valets pour écarter mon parti de toutes les responsabilités au sein de bby notamment les élections locales et législatives au niveau national et du département de kebemer. Et tous savaient mon influence, au niveau des catégories socio professionnelles gérées par mois pendant 3 ans en ma qualité de ministre sous Wade et 25 ans de collaboration dans le secteur privé.

Je n’ai jamais attiré l’attention du PR sur cet aspect qui me concernait car je voulais lui faire comprendre que mon alliance avec le PR le dépassait et qu’il n’était pas au palais quand on la scellait le PR et moi et son seul rôle a été sur instructions du PR de s’occuper de l’accueil par le secrétariat exécutif de l’APR avant la grande rencontre avec le PR à la salle des banquets. Aucune doléance de ma part n’est passée par lui en direction du PR. Nous avions des différents quand il se trouve qu’on amène les compétences, les sachants auprès du PR de la République pour l’aider à la bonne prise de décision et à fortifier le leadership incarné par notre pays et pour lequel vous avez beaucoup donné. Je sais de quoi je parle car dans mes fonctions ministérielles je vous ai rencontré en votre qualité d’ambassadeur et ce fût facile de représenter dignement notre pays car bien encadré par vous.

Je ne pouvais ne pas contribuer à votre tweet car Saleh est loin de l’homme que vous avez décrit et ne saurait être blanchi. Je ne vais jamais oublier le jour oû, le relançant pour une audience validée par le PR, il me répondit « Thierno, le Président n’aime pas les Intellectuels « . Devant une telle réponse émanant d’un directeur de cabinet du PR, j’ai été abattu et j’ai pris conscience de tout ce qui allait rendre difficile la mission du PR Macky Sall. De ce fait qu’on ne soit pas surpris de tout ce qui se passe. Comment peut-on diriger un pays dans ce nouveau monde et ses nombreux défis en mettant à la périphérie, les sachants et les hommes d’expérience.

Tous ceux qui lisent mes contributions m’ont remarqué sur l’impératif d’utilisation des ressources humaines de qualité dont regorge ce pays. Il faut qu’on fasse tout pour que des personnes comme lui ne soient plus au sein de notre République. Vous ne pouvez pas imaginer, jusqu’où il est allé et ce qu’il est capable de faire. Prenez patience tout va se savoir. Un Universitaire que je voulais amener auprès du PR wade me disait : « Thierno, tant vous aurez ces plaies au sein de la République, nous préférons lui tourner le dos ».