Touba Boustane…Une femme tue sa belle-sœur à coup de bâton

Une dispute a viré au drame à Touba Boustane, village situé à équidistance de Touba et de Dahra Djolof, une trentaine de kilomètres de part et d’autre. Une dame a tué sa belle-sœur à cause d’une banale affaire de tontine.

Selon Source A qui donne l’information, les faits sont consécutifs à une histoire de tontine organisée vendredi dernier au niveau de Touba Boustane. Mame Bousso Marone a eu un malentendu avec Aïssatou Diouf, l’épouse de son frère. Les deux belligérantes en sont finalement venues aux mains avant d’être séparées.

Mais Mame Bousso Marone aurait surpris par la suite sa belle-sœur pour lui infliger une sévère correction. Elle a donné un fatal coup de bâton sur la tête de Aïssatou Diouf, selon des sources proches de l’enquête. Aïssatou a perdu connaissance avant d’être évacuée à la structure sanitaire de Dahra-Djolof. Ensuite, rapporte le journal, elle a été transférée à l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba et internée aux urgences. Malheureusement, Aïssatou Diouf a succombé à ses blessures samedi dernier au niveau de la ville sainte.

La présumée meurtrière a été arrêtée par les gendarmes de la Brigade de Dahra-Djolof. Les éléments du Commandant Mamadou Lô poursuivent l’enquête. Mame Bousso Marone est actuellement en garde-à-vue pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.