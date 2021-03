Touba : Mame Dame Lo (Pastef) raconte le film de son arrestation

Il fait partie des personnes arrêtées suite aux violentes émeutes engendrées par le massage d’Ousmane Sonko par Adji Sarr. Lui c’est Mame Dame Lo. A sa sortie de prison, il a été interrogé par SourceA. Occasion pour lui, de raconter le film de son arrestation.

« Les accusations portées contre nous n’étaient qu’une farce. J’ai nié les faits, lors de l’enquête préliminaire et j’ai précisé au juge Samba Sall qu’il ne détenait pas une quelconque preuve de nature à prouver notre volonté d’incendier des maisons ou de troubler l’ordre public. On voulait nous intimider mais même si nous devions perdre la vie dans ce combat, nous le ferions », a dit le coordonnateur de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) dans les colonnes du journal.

Revenant sur leur interpellation, Mame Dame Lo narre : « les policiers ne m’ont montré ni carte professionnelle, ni mandat de perquisition. Ils ne m’ont même pas accordé le temps de porter mes habits. On m’a embarqué vers Dakar avec une culotte et un tee-shirt ». Poursuivant, il dénonce : « on a vécu une injustice tout au long de notre garde-à-vue qui a duré 11 jours. Tout cela, parce qu’on nous torturait psychologiquement, avec des retours de parquet à-tout-va ».