Touba : Serigne Mountakha loge les sinistrés des inondations

Serigne Mountakha Mbacké, l’incarnation de la Khadimiya

Le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a encore une fois fait parler de sa générosité et de son sens élevé d’aide et d’assistance aux populations en situation difficiles.

Comme il l’avait fait lors du Covid 19, le Saint homme avait annoncé la couleur en mettant à la disposition du comité Force Covid la rondelette somme de 200 millions pour appuyer les efforts de l’état en cette période de pandémie.

Les fortes pluies qui se sont tombées dans la ville sainte ont causé beaucoup de difficultés aux populations. D’ailleurs plus de 1000 maisons ont été englouties par les eaux. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s’est encore une fois illustré avec une contribution de 200 millions.

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, le khalife général des mourides s’est aussi engagé à offrir aux sinistrés des logements sociaux situés sur la route de Darou Mousty. Sur son instruction, un Comité tripartite (Touba Ca Kanam-Hizbut Tarqiyya -Mairie de Touba) est mis en place pour gérer la crise et venir en aide aux sinistrés

En plus de sa générosité, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké incarne le pardon mais aussi la fermeté. En atteste sa sortie virulente lorsque Sokhna Aida Diallo qui avait fait le déplacement jusqu’à Touba, n’avait pas exécuté à la lettre ses recommandations.

A noter que sous sa direction, la confrérie mouride à continué de croître et de prospérer. Le patriarche de Darou Miname a mis en place plusieurs initiatives visant à renforcer l’éducation religieuse, à promouvoir le développement économique et social et à soutenir les activités caritatives.

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est également connu pour son engagement envers la Paix et la stabilité du Sénégal. Il a souvent appelé à l’unité et à la cohésion sociale du pays en jouant parfois un rôle de médiateur lors des crises politiques et sociales.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn