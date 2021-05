Touba : Un petit-fils du khalife des Mourides malmené par la police

Serigne Bassirou Mbacké, a été victime de brutalité de la part de la police de Touba. Le petit fils du Khalife général des Mourides a été confondu avec un homme nommé Bassirou Touré, recherché pour une affaire d’escroquerie à hauteur de 130 millions de francs CFA.

« Le marabout dans les colonnes de L’Observateur raconte les faits. J’ai été surpris dans sa maison contiguë à celle du khalife de Touba, à Touba Darou Minam. J’ai été extirpé de mon lit par quatre policiers, qui ont auparavant escaladé le mur à la recherche de Bassirou Touré », raconte Serigne Bassirou Mbacké.

Le petit-fils du khalife, qui était prêt à les suivre au commissariat, révèle avoir été brutalisé devant sa famille. « J’ai été menotté de manière violente et conduit au commissariat de Gouye Mbinde. Un d’entre eux a tiré par derrière mes deux bras, un autre m’a étranglé et un troisième est passé par derrière en tirant ma culotte. C’est ainsi que j’ai perdu connaissance », rajoute le marabout.

Au commissariat, il lui est reproché d’avoir escroqué 130 millions. Mais les enquêteurs se sont vite rendu compte qu’ils l’ont confondu avec un malfrat activement recherché et l’ont libéré. Une bavure face à laquelle le marabout de Serigne Bassirou, Serigne Moussa Nawel, et le khalife général des mourides qualifient de manque de considération et de respect.

Le commissaire Bachirou Sarr de Janatou Mahwa et le lieutenant Faye, patron du commissariat de Gouye Mbinde, ont dû présenter leurs plates excuses au khalife général.