Tournée dans le Nord : Les pêcheurs de Saint-Louis interpellent Abdourahmane Diouf

La ville de St Louis nous interpelle sur ses déboires continus, sur fonds d’un gros potentiel inexploité

Notre passage nous a permis de mettre le doigt sur le désespoir des chauffeurs/transporteurs. Ce que leur reprochent l’Etat et leurs clients est de travailler avec des véhicules vétustes, inesthétiques et à la limite dangereux pour la sécurité routière. Ils en sont conscients et ne demandent qu’à renouveller le parc automobile. L’Etat qui semblait vouloir s’y engager traine les pieds et fait perdurer le problème. Le candidat Ass Abdourahmane Diouf a examiné avec les chauffeurs les voies et moyens de renouveller le parc automobile.

Le candidat Ass Abdourahmane Diouf leur a proposé d’actionner un fonds de garantie qui leur facilite l’accès à des crédits à un taux compétitif. Par ce mécanisme, l’accès à un véhicule neuf sera à portée de tous les chauffeurs, quelle que soit leur condition financière de départ. Le renouvellement du parc automobile est un engagement fort du candidat Ass Abdourahmane qui permettra de prendre en charge une vieille doléance jamais satisfaite.

St Louis, c’est aussi la langue de barbarie, symbole d’un potentiel gâché par l’inertie et le manque d’ingéniosité des autorités publiques. Drame parmi les drames, les indignités humaines autour de l’activité de la pêche à interpellé le candidat à la prochaine élection présidentielle. La brèche de St Louis continue à tuer nos enfants. C’est un mouroir dont l’intense activité n’émeut plus ceux qui ont la responsabilité de l’éradiquer. Pour les survivants qui s’accrochent encore à une vie décente, la configuration de la brèche, à l’état de quasi abandon, ne permet plus aux pêcheurs d’y envisager une traversée sereine pour aller chercher le poisson de plus en plus rare.

La fermeture de fait de la brèche de St est une fabrique de chômage et de désespoirs. Les populations de Guet Ndar ne savent plus à quel saint se vouer. Ils sont privés de leur activité professionnelle de survie par la négligence des pouvoirs publics. En plus de leur priver de revenus, la brèche jette les jeunes pêcheurs dans les bras de l’oisiveté et de l’immigration clandestine.

C’est par centaines que les jeunes pêcheurs désertent notre pays. C’est par dizaine qu’ils meurent dans l’océan. Le candidat Ass Abdourahmane Diouf, conscient de ces états de fait, fait de la restauration de la brèche de St Louis une priorité majeure une fois élu Président de la République. Il auditera les investissements à milliards qui sont censés y avoir été faits, sans résultats visibles.

St Louis, c’est aussi des pêcheurs humiliés en Mauritanie où ils vont chercher le poisson d’autrui qu’ils ne peuvent plus trouver dans leur propre mer. C’est aussi tous ces gros bateaux qui sillonnent nos mers et ne supportent aucune concurrence de nos pêcheurs locaux, harcelés dans leur propre pays en plus de leur matériel détruit.

Le candidat Ass Abdourahmane Diouf est convaincu qu’il nous faut restaurer la dignité de nos pêcheurs, reprendre nos océans en mains et offrir un meilleur avenir à nos jeunes pêcheurs. Le marqueur le plus évident de la perte de contrôle sur notre pêche est que la caisse de poisson qui coûtait une bagatelle s’achète maintenant à 90 milles Francs Cfa. La perte de souveraineté sur nos mers crée des dégâts économiques dramatiques dans notre pays.

Le candidat Ass Abdourahmane Diouf continue sa tournée en direction du Nord. Il visitera ce mercredi Ross Bethio, Rosso, Richard Toll et Dagana entre autres.

Ass Abdourahmane DIOUF

Candidat de la Coalition Abdourahmane2024