Tournée économique : le Fouta balise la voie à Macky, selon…

Le chef de l’Etat, son Excellence le Président Macky SALL, après les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou, a effectué une autre tournée économique du 12 au 19 juin 2021 dans le nord du Sénégal, précisément dans les régions de Saint-Louis et de Matam.

Ces tournées économiques s’inscrivent dans la nécessité d’accentuer une gouvernance de proximité et d’une territorialisation soutenue des politiques publiques afin d’asseoir l’équité sociale et territoriale chère au Président de la République.



C’était ainsi l’occasion pour le Président de profiter de cette tournée pour évaluer les investissements publics réalisés et engager de nouveaux programmes de développement territorial.

Aussi, dans le souci de désenclaver les régions ST Louis particulièrement l’île à Morphile et de Matam, il a procédé à une série d’inaugurations avec d’abord :

le désenclavement de l’île à Morphile a pour conséquence directe de permettre aux élèves du département de Podor de pouvoir, à l’instar de leurs camarades des autres régions, suivre les cours jusqu’à la fin de l’année scolaire que les autorités académiques étaient obligées d’interrompre dès le mois de mai pour ne pas que la pluie tienne en otage les élèves qui éprouveraient par la suite des difficultés à rejoindre leurs parents pour les vacances.

– dans le Dandé Maayo nord avec le tronçon Orofondé-Nguidjilone-Matam, une vieille doléance des populations de cette partie de la région de Matam.

– l’axe pour le désenclavement du Dandé Maayo sud avec la route Matam- Nawlé Waoudé- Dembacane pour un financement à hauteur de 75 milliards. Cette infrastructure routière fait partie d’un important projet de désenclavement sur un linéaire de 240 kilomètres, avec 12 ponts et une piste de 55 km.

Le président Sall a insisté sur « l’importance du désenclavement » de cette partie du Fouta, en raison de son potentiel agricole.

« Avec cette route, nous pouvons valoriser toutes ces terres du Walo (…), nous allons vous aider à valoriser ces terres (….) pour en faire un fleuron de l’agriculture moderne’’, a-t-il déclaré.

A Nguidjilone, village d’origine de sa mère, un accueil royal lui a été réservé par une foule impressionnante de sympathisants qui lui a témoigné toute sa satisfaction par la symbolique des cadeaux qu’elle lui a offerts.

Le Président Macky Sall a rappelé que l’éducation et les infrastructures routières sont deux piliers qui portent le capital humain et la transformation structurelle de l’économie.

Au plan scolaire, il a coupé le ruban d’inauguration et dévoilé la plaque inaugurale du lycée Hassan Sadio Diallo de Nguidjilone ainsi que le daara moderne public de Ranérou.

Au plan sanitaire, le Président Macky Sall a lancé les travaux du Centre hospitalier régional de Matam et au plan aéroportuaire ceux de l’aéroport régional de Matam à Ourossogui.

Les événements marquants de cette tournée ont surtout été : le Conseil présidentiel et le Conseil des ministres décentralisé tenus à Matam.

De mémoire de Sénégalais, il n’y a jamais eu autant de réalisations en si peu de temps dans le Sénégal, plus particulièrement dans le Fouta où des zones complètement coupées du reste du monde sont aujourd’hui complètement désenclavées avec les routes et les ponts réalisés sous le magistère du Président Macky Sall.

Un tel président ne mérite pas les quolibets et les railleries.

Il mérite plutôt d’être protégé, d’être félicité, d’être encouragé pour lui permettre de terminer la mission que le peuple lui a confiée.

Sa bonne étoile, son ingéniosité, sa persévérance ont permis les importantes découvertes en ressources pétrolières et gazières qui seront d’un apport décisif dans le développement économique et social de notre pays.

Nous devons donc tous prier pour qu’il bénéficie d’une longue vie et d’une excellente santé pour achever les nobles desseins qu’il a pour notre cher pays.

Nous comprenons que certains guignols comme Bougane Guèye Dany, pour attirer l’attention sur eux, attaquent sans raison le Président Macky Sall qu’ils n’arrivent même pas à la cheville tant sur le plan politique que sur le plan intellectuel.

Qui est Bougane ? Quels diplômes a-t-il obtenus ? Qu’a-t-il réalisé ?

Nous savons qu’il était un piètre « journaliste » il y a peu de temps qui a subitement construit un empire économique de la manière la plus opaque .

Où a-t-il pris les ressources qui lui ont permis ses investissements lui qui prétend détenir son Holding Boygues d’un capital de 400 milliards avec des filiales comme D-medias ou encore l’ex opérateur de transfert d’argent « Joni joni » qui s’est écroulé comme un château de cartes ?Vous n’avez ni des arguments intellectuels ni la probité morale pour vous attaquer au Président Macky Sall.

Si vous avez des ambitions présidentielles, ce n’est pas dans les mensonges et les invectives que vous y arriverez.

Il vous faut plutôt un projet de société viable et à même de convaincre les Sénégalaises et les Sénégalais.

Pour ce faire, allez vous inscrire à la bonne école et prenez le temps de bien apprendre pour espérer, un tant soi peu, figurer parmi les disciples du Président Macky Sall.

Celui-ci reste et demeura le meilleur président de toute l’histoire du Sénégal.

Le président Paul Kagamé du Rwanda, adulé par son peuple qui lui demande de rester à la tête du pays autant qu’il le voudra, est-il plus méritant que lui ?

A l’aune des réalisations et des satisfécits, il dépasse de loin tous ses compairs présidents africains qui lui décernent tous les honneurs.

Hélas, « Nul n’est prophète en son pays » dit l’adage, mais par la grâce d’Allah SWT, le peuple sénégalais reconnaissant lui demandera très certainement de présenter sa candidature pour un second en mandat en 2024 qu’il validera, comme en 2019, dès le premier tour.

Ibrahima Baba SALL

Député Maire de Bakel